Госдеп США признался в рассылке СМС россиянам

Рассылка СМС-сообщений с рекламой различных предложений действительно проводится Госдепом за рубежом. Об этом представитель внешнеполитического ведомства США сообщил РИА Новости.

"Программа государственного департамента США Rewards for Justice (RFJ) рекламирует предложение о вознаграждении с помощью СМС-сообщений и различных других коммуникационных инструментов и методов… Это всемирная кампания на нескольких языках", - заявил агентству представитель госдепартамента.

Ранее стало известно, что граждане России получили СМС-сообщения от Госдепа США с предложением за деньги рассказать о вмешательстве соотечественников в выборные процессы США. Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова завила, что таким образом Соединенные Штаты вмешиваются в жизнь граждан РФ. Саму акцию Госдепа она назвала настоящей гибридной атакой.

О программе Rewards for Justice на этой неделе рассказал госсекретарь США Майкл Помпео. По его словам, Белый дом готов заплатить до 10 млн долларов "за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США путем определенных преступных действий". В частности, речь идет о хакерах.