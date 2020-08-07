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07.08.2020 18:13
Рубрика: Экономика

Минфин возобновит переговоры с Кипром по налогам на доходы из России

Текст: Игорь Зубков
Россия согласилась возобновить переговоры с Кипром по изменению условий налогообложения доходов из РФ, сообщили в Минфине.
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
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"Коллегам из Кипра будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15% с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций", - рассказал журналистам статс-секретаря - замминистра финансов Алексей Сазанов.

Переговоры пройдут в Москве в начале следующей недели - 10 и 11 августа.

Ранее Минфин, выполняя поручение президента РФ, запустил процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром после того, как начатые по инициативе России переговоры зашли в тупик. Предполагалось, что соглашение перестанет действовать с 2021 года.

"В ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые Минфин России пришел к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории РФ через Кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения", - сообщил Минфин 3 августа.

По действующему соглашению ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам - до 0%. Это более чем в два раза меньше, чем соответствующая ставка в России (13-15%). Минфин предложил коллегам на Кипре поднять ставки до 15% как по дивидендам, так и по процентам.

Ведомство направило аналогичные предложения изменить СИДН также Мальте и Люксембургу, а на днях - и Нидерландам.

Фото: iStock
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"В отношении Мальты и Люксембурга - обе страны в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия, - сказал Сазанов. - Сейчас уже нет необходимости в денонсации СИДН с Мальтой".

По его словам, переговоры с Мальтой и Люксембургом будут оперативно завершены после окончания переговоров с Кипром.

В марте президент Владимир Путин заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом - не менее 15 процентов. Он поручил скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, начиная с тех, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.

Экономика ВЭД Правительство Минфин

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