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Рубрика: В мире

Помпео призвал совет старейшин Афганистана освободить талибов

Госсекретарь США Майк Помпео призвал всеафганский совет старейшин освободить находящихся в тюрьме членов движения "Талибан" (запрещенная в России группировка).

Фото: Sepidar palace via AP
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"Это последнее препятствие для начала внутриафганских переговоров. Непопулярный и сложный шаг приведет к важному результату - будет заключено мирное соглашение, закончится война", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, талибы пообещали прекратить насилие и сесть за стол переговоров, чтобы выработать "дорожную карту" будущих политических соглашений. По словам Помпео, Вашингтон намерен добиваться, чтобы талибы сдержали слово.

РИА Новости напоминает, что в конце февраля этого года в Катаре Соединенные Штаты и радикальное движение "Талибан" подписали соглашение о мире. США выполнили свою часть сделки - начали вывод войск из республики.

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