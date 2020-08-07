Помпео призвал совет старейшин Афганистана освободить талибов

Госсекретарь США Майк Помпео призвал всеафганский совет старейшин освободить находящихся в тюрьме членов движения "Талибан" (запрещенная в России группировка).

"Это последнее препятствие для начала внутриафганских переговоров. Непопулярный и сложный шаг приведет к важному результату - будет заключено мирное соглашение, закончится война", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, талибы пообещали прекратить насилие и сесть за стол переговоров, чтобы выработать "дорожную карту" будущих политических соглашений. По словам Помпео, Вашингтон намерен добиваться, чтобы талибы сдержали слово.

РИА Новости напоминает, что в конце февраля этого года в Катаре Соединенные Штаты и радикальное движение "Талибан" подписали соглашение о мире. США выполнили свою часть сделки - начали вывод войск из республики.