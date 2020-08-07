Путин и Лукашенко обсудили вопросы развития братских отношений двух стран

Состоялся телефонный разговор президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как сообщили в пресс-службе Кремля, обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений.

- Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан, - говорится в сообщении. Лидеры, как уточнили в пресс-службе, выразили уверенность, что "возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран".

Владимир Путин, согласно сообщению, подчеркнул что российская сторона заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.

Отметим, что выборы назначены на 9 августа.