Новости

В якутское село направили вертолет МЧС для борьбы с пожарами 06:29
Помпео призвал совет старейшин Афганистана освободить талибов 06:20
По факту взрыва в пятиэтажке Южно-Сахалинска возбудили уголовное дело 05:49
Вывозной рейс с россиянами на борту вылетает из Нью-Дели в Москву 05:49
"Роскосмос" начал разработку технологии посадки корабля на астероид 05:02
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Бейруте 04:30
Рогозин поручил разработать новый корабль для замены "Союза" 04:25
Истребитель ТОФ ночью "уничтожил нарушителя" воздушной границы РФ 04:22
Facebook продлила дистанционный режим работы для сотрудников 03:22
В ходе спецоперации в Назрани обезвредили боевика 02:30
В Китае ввели карантин после смерти человека от чумы 02:15
Более 700 тысяч человек скончались от коронавируса за время пандемии 02:01
Еще 120 россиян вернутся вывозным рейсом из Доминиканы 01:53
ЦПВС: Боевики пытаются атаковать российскую базу Хмеймим 00:54
Захвативший заложников в Гавре сдался полиции 00:25
Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы 00:20
Советник Трампа по COVID-19: Неизвестные угрожали мне смертью 00:15
Россотрудничество направило в Бейрут детских врачей 06.08.2020
Генпрокурор Нью-Йорка подала иск о запрете Национальной стрелковой ассоциации 06.08.2020
16 сотрудников бейрутского порта задержаны по делу о взрыве 06.08.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 06.08.2020
В России запатентовали препарат от коронавируса 06.08.2020
Берлин оценил как "неуместный" тон заявлений США о "Северном потоке-2" 06.08.2020
СМИ: Федор Смолов ведет переговоры с "Фенербахче" 06.08.2020
Пшеница и пырей оказались способны накапливать в побегах уран 06.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
07.08.2020 06:29
Рубрика: Происшествия

В якутское село направили вертолет МЧС для борьбы с пожарами

Текст: Дина Непомнящая

Вертолет для переброски аэромобильной группы МЧС в село Сватай Якутии вылетел сегодня утром из села Алеко-Кюель. Специалисты ликвидирую лесные пожары.

В республике сложилась сложная ситуация с возгораниями. В региональном главке МЧС сообщили, что, по оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действует 130 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем 257 915,5 гектара, при этом площадь активного горения составляет 386,93 гектара. За сутки удалось ликвидировать четыре термоточки, но возникло 12 новых. Площадь возгораний увеличилась на 150 гектаров.

Чукотка стала лидером по лесным пожарам

В регионе стоит сухая погода, что сильно осложняет ситуацию. Ночью прошел дождь, который помог немного ослабить огонь. Но пока этого мало.

"Земля очень сухая, потому сильной влажности не чувствуется. Сегодня идет дым. Все наши люди с утра пошли работать на тушение пожара", - заявила замглавы села Сватай Дария Борисова.

Сложная пожароопасная обстановка с Верхоянском, Кобяйском, Оймяконском, Усть - Майском, Томпонском, Среднеколымском и Усть-Алданском районах. Во многих населенных пунктах наблюдается задымленность.

Ранее "РГ" писала, что сильных запах гари ощущается в Якутске, из-за дыма жителям рекомендовали как можно реже выходить из дома.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

Главное сегодня

Рогозин поручил разработать новый корабль для замены "Союза"
В России запатентовали препарат от коронавируса
"РГ" публикует документ об отгуле для работников старше 40 лет
Россиянам разрешили с 7 августа въезд в Черногорию без ограничений
Билл Гейтс предсказал "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"
Как решать проблемы с соседями и не испортить себе жизнь
Тайные осведомители ФСИН получили право на пенсию