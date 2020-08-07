В якутское село направили вертолет МЧС для борьбы с пожарами

Вертолет для переброски аэромобильной группы МЧС в село Сватай Якутии вылетел сегодня утром из села Алеко-Кюель. Специалисты ликвидирую лесные пожары.

В республике сложилась сложная ситуация с возгораниями. В региональном главке МЧС сообщили, что, по оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действует 130 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем 257 915,5 гектара, при этом площадь активного горения составляет 386,93 гектара. За сутки удалось ликвидировать четыре термоточки, но возникло 12 новых. Площадь возгораний увеличилась на 150 гектаров.

В регионе стоит сухая погода, что сильно осложняет ситуацию. Ночью прошел дождь, который помог немного ослабить огонь. Но пока этого мало.

"Земля очень сухая, потому сильной влажности не чувствуется. Сегодня идет дым. Все наши люди с утра пошли работать на тушение пожара", - заявила замглавы села Сватай Дария Борисова.

Сложная пожароопасная обстановка с Верхоянском, Кобяйском, Оймяконском, Усть - Майском, Томпонском, Среднеколымском и Усть-Алданском районах. Во многих населенных пунктах наблюдается задымленность.

Ранее "РГ" писала, что сильных запах гари ощущается в Якутске, из-за дыма жителям рекомендовали как можно реже выходить из дома.