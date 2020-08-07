В Приамурье вместо рухнувшего моста построят новый за 1,1 млрд рублей

В Амурской области планируется заключить контракт на строительство нового автомобильного моста взамен обрушившегося в 2018 году.

Тендер на работы стоимостью 1,1 миллиарда рублей выиграло АО "УСК Мост". Деньги выделят из бюджета города Свободный.

"Строительство должны быть завершено не позднее 30 октября 2021 года. В целях контроля и координации производства работ на объекте установят камеры видеонаблюдения, которые будут транслировать ход работ в режиме реального времени", - сообщает РИА Новости.

Напомним, что 9 октября 2018 года в городе Свободный автомобильный мост обрушился на железнодорожное полотно, по которому проходил грузовой состав. В результате пострадал водитель большегруза, который в этот момент проезжал по виадуку.