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07.08.2020 16:29
Рубрика: В мире

Парижский суд оставил россиянина Винника под стражей

Текст: Владимир Шилов

Кассационный суд Парижа отклонил жалобу адвокатов гражданина РФ Александра Винника по поводу его заключения под стражу, предает ТАСС.

Татьяна Москалькова обратилась в ООН в защиту прав Александра Винника

Сообщается, что защита 41-летнего уроженца Кургана ходатайствовала о его переводе под домашний арест в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, во Франции гражданина РФ обвиняют в краже личных данных и вымогательстве в 2016-2018 годах. Ранее экстрадиции Винника добивались и в США, где ему инкриминируется отмывание денежных средств и махинации с криптовалютой на общую суммы в 4 млрд долларов.

В регионах В мире Европа Франция Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган

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