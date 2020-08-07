Парижский суд оставил россиянина Винника под стражей

Кассационный суд Парижа отклонил жалобу адвокатов гражданина РФ Александра Винника по поводу его заключения под стражу, предает ТАСС.

Сообщается, что защита 41-летнего уроженца Кургана ходатайствовала о его переводе под домашний арест в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, во Франции гражданина РФ обвиняют в краже личных данных и вымогательстве в 2016-2018 годах. Ранее экстрадиции Винника добивались и в США, где ему инкриминируется отмывание денежных средств и махинации с криптовалютой на общую суммы в 4 млрд долларов.