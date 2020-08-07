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Российский сериал "Чики" посмотрели более 13 миллионов раз

Новости
    07.08.2020, 11:11
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Многосерийная российская драма с элементами триллера и производственного кино "Чики", получившая множество положительных отзывов критиков, установила рекорд по просмотрам онлайн-сервиса more.tv, где шоу транслировалось.

Фото: kinopoisk.ru
Начались съемки продолжения сериала "Универ"

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу more.tv, сериал Эдуарда Оганесяна набрал более 13 миллионов просмотров.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что "высокий зрительский интерес поддерживался на протяжении всего сериала". Тогда как финальный эпизод драмы, вышедший в эфир 16 июля, остается лидером по просмотрам на сервисе, а сам сериал - наиболее популярным проектом лета по запросам и упоминаниям в интернете.

Наш отзыв на "Чик" - здесь.

Ранее Оганесян заявил в интервью, что шоу не продлено на второй сезон и вообще представляет собой законченную историю. На что представителем more.tv было предложено не спешить с выводами.

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