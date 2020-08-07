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07.08.2020 14:39
Рубрика: Происшествия

СК планирует завершить "дело Голунова" 10 августа

Текст: Иван Петров
Следственный комитет России намерен завершить расследование резонансного уголовного дела о подбрасывании полицейскими наркотиков журналисту Ивану Голунову только в предстоящий понедельник, 10 августа. Об этом 7 августа стало известно "РГ" от источников в ведомстве.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Сегодня информагентства со ссылкой на адвоката Алексея Коврижкина, защищающего одного из фигурантов этого дела - экс-полицейского Игоря Ляховца​​​, сообщили о завершении расследования. Адвокат рассказал, что их уже официально уведомили об окончании следственных действий. Но, по данным "РГ", о полном завершении расследования пока речь не идет - это сделать планируется только в понедельник. Осталось уладить еще некоторые последние процессуальные детали.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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После окончания расследования стороны защиты и потерпевшего должны будут ознакомиться с материалами дела, после чего оно будет передано в прокуратуру, а затем в суд для рассмотрения по существу.

Стоит отметить, что на днях стало известно об отсутствии в "деле Голунова" заказчика. Согласно обвинению, оперативники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения.

Ранее Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым экс-полицейским, участвующим в операции по его задержанию, а значит и в подбрасывании наркотиков. Журналист требует от бывших сотрудников правоохранительных органов 5 миллионов рублей в качестве компенсации причиненного ему морального вреда.

Напомним, корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года. 8 июня суд поместил его под домашний арест. Уже 11 июня - после масштабной общественной кампании в поддержку журналиста - он был освобожден. Все обвинения с Голунова были сняты.

Уголовное преследование, как пояснили тогда в МВД, было отменено "в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления". Сам журналист пояснял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с одним из его материалов-расследований.

Фото: youtube.com
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По следам этой громкой истории своих постов в полиции лишились сразу два генерала - начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков столичной полиции Юрий Девяткин.

В настоящее время по этому уголовному делу проходят пятеро бывших оперативников отдела по борьбе с наркотиками УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признали двое из пяти экс-полицейских. Коновалов сознался в том, что подбросил наркотики, а Уметбаев - в "применении физической силы" к журналисту.

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