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07.08.2020 18:00
Рубрика: Легковые авто

Управляемость спортивного BMW M235i оказалась хуже, чем у Renault Captur

Текст: Константин Руссов

На YouTube-канале km77.com появилось видео с очередным "лосиным тестом". На этот раз нелёгкое испытание проходил "заряженный" полноприводный седан BMW M235i xDrive (F44).

Фото: Пресс-служба BMW.
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Несмотря на то, что это автомобиль имеет спортивные настройки шасси и ассистентов, BMW M235i с трудом смог пройти тест на 68 км/ч. При увеличении скорости больше этой седан показывал недостаточное сцепление колёс с дорогой, что приводило к сносу выставленных конусов.

Эксперты km77.com считают результаты BMW M235i провальными, потому что даже у кроссоверов с более высоким клиренсом показатели лучше. Например, Renault Captur справляется со "змейкой" на скорости 75 км/ч, чуть лучше результат у Kia XCeed - 76 км/ч.

Тем не менее, среди седанов есть и те, кто показал себя в "лосином тесте" ещё хуже BMW M235i: новый Mercedes-Benz CLA, который смог проехать, не разбросав конусы, только на 66 км/ч.

#BMW