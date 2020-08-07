Управляемость спортивного BMW M235i оказалась хуже, чем у Renault Captur

На YouTube-канале km77.com появилось видео с очередным "лосиным тестом". На этот раз нелёгкое испытание проходил "заряженный" полноприводный седан BMW M235i xDrive (F44).

Несмотря на то, что это автомобиль имеет спортивные настройки шасси и ассистентов, BMW M235i с трудом смог пройти тест на 68 км/ч. При увеличении скорости больше этой седан показывал недостаточное сцепление колёс с дорогой, что приводило к сносу выставленных конусов.

Эксперты km77.com считают результаты BMW M235i провальными, потому что даже у кроссоверов с более высоким клиренсом показатели лучше. Например, Renault Captur справляется со "змейкой" на скорости 75 км/ч, чуть лучше результат у Kia XCeed - 76 км/ч.

Тем не менее, среди седанов есть и те, кто показал себя в "лосином тесте" ещё хуже BMW M235i: новый Mercedes-Benz CLA, который смог проехать, не разбросав конусы, только на 66 км/ч.