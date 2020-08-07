В Гаване ужесточат карантинные меры из-за повторной вспышки COVID-19

Власти кубинской столицы объявили о планах по ужесточению карантинных мер на фоне резкого увеличения числа новых случаев COVID-19. Частично отменяется пригородное сообщение с Гаваной, вносятся изменения в работу уже открытых баров, под вопросом запланированное на сентябрь начало нового учебного года.

Переживать кубинцам действительно есть, о чем. Если еще две недели назад власти сообщили о том, что впервые с начала пандемии не выявили ни одного случая COVID-19, то уже 6 августа новости были отнюдь не такие радужные. За сутки на Острове было диагностировано 49 случаев заражения коронавирусом, подавляющее число которых - в Гаване или близлежащих провинциях, жители которых регулярно приезжают в столицу. Таким образом, за последние 16 дней на Кубе выявлен 271 заболевший коронавирусом (десятая часть от общего числа всех выявленных случаев с прихода пандемии в страну). Власти попросту не могли не отреагировать на такой всплеск заболеваемости.

О том, что кубинцы слишком рано поверили в окончательную победу над COVID-19 и излишне вольно начали трактовать ослабление карантинных мер, власти Острова Свободы не прекращали говорить на протяжении последних недель. Тем не менее, призывы соблюдать привычные меры предосторожности были восприняты населением явно без энтузиазма. После нескольких месяцев карантина общительные кубинцы были готовы пойти на все, чтобы возобновить привычное общение с друзьями. К тому же в качестве первого шага по ослаблению карантина уже оказались открыты бары и рестораны, разрешено посещение пляжей. С учетом кубинского колорита, если открываются пляжи - это означает бесконечные пляжные вечеринки с большим количеством народа, которые вечером сменяются жаркими танцами до утра в открытых же барах. А ведь еще можно съездить к своим знакомым в другой район города, навестить родственников или просто выставить стулья со столами из своего дома на улицу и устроить вечеринку для всего района. Одним из вопиющих случаев стал религиозный праздник, устроенный последователями сантерии в расположенном рядом со столицей городке Баута, в результате которого коронавирусом заразилось более 90 человек. Вот и получается, что вольное трактование объявленных послаблений привело к повторной вспышке заболевания.

Теперь глава Совета провинциальной обороны Гаваны Луис Антонио Торрес объявил, что разработан новый список мер, который будет вынесен на рассмотрение рабочей группы по борьбе с распространением коронавируса под председательством президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. В кубинских реалиях это означает, что эти меры будут незамедлительно приняты.

Так, вводятся ограничения на автобусное сообщение Гаваны с близлежащими провинциями. Маршруты городского транспорта будут функционировать до 11 вечера. При этом бары - лишь до 9 часов вечера. При этом особый акцент Луис Антони Торрес сделал на том, что в барах на неопределенное время запрещаются танцы. Музыку в этой связи разрешат ставить только фоновую, ведь иначе запретить кубинцем танцевать вряд ли получится. Под запрет подпадают также любые представления, концерты, общественные и религиозные мероприятия.

Планируется усилить контроль за ношением защитных масок в общественных местах, а также активизировать поквартирный обход домов специалистами сферы здравоохранения и увеличить число проводимых ПЦР-тестов на выявление коронавируса.

Разумеется, что обострение эпидемиологической ситуации не способствует возобновлению международного авиасообщения с Кубой. На данный момент Гавана находится лишь в первой фазе "постпокоронавирусного" восстановления при том, что остальные провинции - в третьей фазе. Открытие кубинских границ для регулярных рейсов, согласно планам местных властей, будет возможно лишь после того, как вся страна перейдет к третьей фазе. С учетом новой вспышки коронавируса в столице перспективы этого пока туманны и будут зависеть, в первую очередь, от готовности населения продолжить соблюдать карантинные меры.

Взгляд с гаванских улиц

Ощущение безнаказанности и триумфальной победы над пандемией действительно почувствовалось на узких гаванских улочках. Ведь пока вся Латинская Америка буквально задыхалась от коронавируса, ежедневно обновляя антирекорды заболевших и умерших, Куба чувствовала себя более чем уверенно. Своевременно введенные жесткие меры по противодействию распространению COVID-19, которые объявило правительство республики, были с пониманием восприняты населением. Куба одной из первых начала готовиться к пандемии и шить защитные маски, а спустя несколько дней практически все жители Гаваны на улицах уже были в этих самых масках. Хотя тогда это была всего лишь рекомендация. В одночасье с улиц исчезли дети. После того как незапланированно завершился учебный год, школьники остались дома. Улицы в буквальном смысле опустели. Ведь перестал ходить общественный транспорт, да и ездить было попросту некуда: практически все учреждения оказались закрыты. Единственное, где можно было заметить оживление - бесконечные кубинские очереди. В остальном Гавана была пустынна и безлюдна.

А вот с тех пор, как ежедневно выявляемое число случаев коронавируса начало снижаться, ситуация начала меняться на глазах. На дорогах стало больше машин, на улицах - больше людей. После открытия ресторанов и пляжей преждевременно, как теперь выясняется, наступило ощущение свободы и безнаказанности. На лице появились дети, возобновил работу общественный транспорт, зачастую заполненный пассажирами больше, чем можно. И, само собой разумеется, - вечеринки. Громкая музыка начала звучать все отчетливее в разных районах города. Как и до пандемии, кто-нибудь приносил мощную аудиоколонку, включал музыку и на ее звуки собирались многие. Соседи звали соседей, те - друзей и так далее. Тут же появлялось домино, кто-то (а скорее - все) приносил ром, начинались танцы. В итоге о необходимой для успешной борьбы с пандемией социальной дистанции попросту забыли.

Теперь же взять ситуацию под контроль может оказаться сложнее, чем в самом начале пандемии, когда кубинцы продемонстрировали удивительную дисциплинированность, а власти Острова - эффективность в противостоянии COVID-19. Получится ли сделать то же самое второй раз - покажет время.