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08.08.2020 07:57
Рубрика: В мире

Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США

Текст: Александр Саможнев

В публикациях о "подкупе" Россией талибов (запрещены в России) нет ни слова правды, это является частью кампании, развернутой противниками мирного процесса в Афганистане, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель политического офиса радикального движения "Талибан" Сухейль Шахин.

Фото: Михаил Тургиев/ РИА Новости
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По оценкам Шахина, противники мирного процесса хотят навредить ему, ставят палки в колеса. Тиражируемая "ошибочная и безосновательная" информация была передана кабульским департаментом национальной безопасности некоторым американским и европейским журналистам. В этих сообщениях нет ничего, что имеет отношение к реальности. "Мы полностью отвергаем все эти заявления", - подчеркнул представитель политического офиса талибов.

Напомним, ранее газета The New York Times опубликовала статью, что Россия якобы спонсирует талибов с целью нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Посольство РФ в Вашингтоне выразило обеспокоенность, что в связи с лживой статьей появились призывы "свести счеты с русскими". Информацию об угрозах дипломаты передали в правоохранительные органы США и госдеп.

В МИД назвали статью фальшивкой и связали обвинения с внутриполитической борьбой перед выборами в США. Противники президента Дональда Трампа утверждали, что он не обратил внимания на эту информацию и не принял надлежащих мер. Трамп, в свою очередь, назвал публикацию фейком и сообщил, что американская разведка не посчитала ее заслуживающей доверия. В Пентагоне также заявили, что не располагают подтверждениями этих сведений.

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