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Рубрика: Происшествия

Слово - защите

По делу Ефремова выступили ключевые свидетели обвинения
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(8229)
Во вторник 11 августа в Пресненском суде, как ожидается, может пройти допрос обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова.

В конце предыдущего заседания в пятницу судья Елена Абрамова заявила сторонам: "Явка потерпевших обязательна, подсудимому быть готовым дать показания". Впрочем, вряд ли в своих показаниях Ефремов скажет что-то новое. Он уже заявил о том, что не может признать вину, потому что ничего не помнит о произошедшем.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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За три предыдущих заседания были оглашены результаты экспертиз по делу, а также просмотрены записи момента аварии с камер наблюдения и с телефонов очевидцев. Кроме того, суд опросил 10 свидетелей обвинения, из которых только двое показали, что видели, как актера сразу после аварии вытаскивали с водительского места.

Так, в пятницу главным свидетелем обвинения стал крымчанин Роман Шрамко, который дал показания по видеосвязи из суда Симферополя. Шрамко был в той самой машине со своим другом Владиславом Женжебиром, которую перед аварией подрезал Jeep Ефремова. "Если бы мы ехали чуть быстрее, Ефремов бы въехал в дверь, где я сижу, и нас с Владом не было бы", - поделился свидетель. Он видел, как вытаскивали водителя Jeep Grand Cherokee. "Оказалось, что это Ефремов", - пояснил Шрамко.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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