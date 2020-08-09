В конце предыдущего заседания в пятницу судья Елена Абрамова заявила сторонам: "Явка потерпевших обязательна, подсудимому быть готовым дать показания". Впрочем, вряд ли в своих показаниях Ефремов скажет что-то новое. Он уже заявил о том, что не может признать вину, потому что ничего не помнит о произошедшем.

За три предыдущих заседания были оглашены результаты экспертиз по делу, а также просмотрены записи момента аварии с камер наблюдения и с телефонов очевидцев. Кроме того, суд опросил 10 свидетелей обвинения, из которых только двое показали, что видели, как актера сразу после аварии вытаскивали с водительского места.

Так, в пятницу главным свидетелем обвинения стал крымчанин Роман Шрамко, который дал показания по видеосвязи из суда Симферополя. Шрамко был в той самой машине со своим другом Владиславом Женжебиром, которую перед аварией подрезал Jeep Ефремова. "Если бы мы ехали чуть быстрее, Ефремов бы въехал в дверь, где я сижу, и нас с Владом не было бы", - поделился свидетель. Он видел, как вытаскивали водителя Jeep Grand Cherokee. "Оказалось, что это Ефремов", - пояснил Шрамко.