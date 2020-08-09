Гендиректор "Спартака" пояснил слова Федуна о снятии клуба с чемпионата

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов объяснил слова Леонида Федуна, заявившего, что "Спартак" снимется с чемпионата из-за судейства.

В матче с "Сочи" судья Василий Казарцев ошибочно назначил второй пенальти в ворота красно-белых. Учитывая судейство в играх с участием "Спартака" в доигровке прошлого сезона, владелец клуба объявил о снятии команды с чемпионата после первого же тура.

- Он борется с несправедливостью и ему непросто. Если я вижу эту клоунаду, он видит ее быстрее, - сказал Газизов.

Но при этом он отметил: "Мы за футбол. Мы за то, чтобы двигаться дальше. За то, чтобы команда играла. Надеюсь, те, кто отвечает за судейство, объяснят нам, что это такое".