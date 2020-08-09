Глава ЦИК Беларуси раскритиковала продление работы участков из-за очередей

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина раскритиковала продление работы избирательных участков в Минске после официального времени закрытия из-за образовавшихся там очередей.

Голосование должно было завершиться в республике в 20:00, но после закрытия основной массы участков стало известно, что на некоторых из них в Минске работа продолжается, поскольку там сформировались большие очереди и не все желающие успели заполнить бюллетени.

По словам Ермошиной, которая ранее выступила категорически против продления голосования, решение об этом принимал не ЦИК, а минские власти или территориальные комиссии. Глава ЦИК выразила сожаление и назвала это "нарушением закона" и "разгильдяйством".

Напомним, на воскресенье был назначен основной день голосования, а до этого белорусы имели возможность проголосовать досрочно с 4 по 8 августа. Этим правом, по данным ЦИК, воспользовались 41 процент граждан.