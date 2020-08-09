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09.08.2020 13:30
Рубрика: В мире

Лукашенко рассказал о письме Путина с фактами о задержанных россиянах

Текст: Игорь Дунаевский

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что получил письмо от российского коллеги Владимира Путина, в котором изложены факты о задержанных ранее на территории республики 33 гражданах РФ.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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По словам Лукашенко, ситуация обсуждалась в ходе телефонного разговора двух лидеров 7 августа, во время которого Путин предложил "детально разобраться", а также выразил готовность поделиться с Минском информацией об этом инциденте, которой располагает Россия.

Письмо, как сообщил президент Беларуси, которого цитирует агентство РИА Новости, поступило на следующий день после телефонного разговора. В настоящее время Следственный комитет Беларуси рассматривает изложенные в нем факты.

Напомним, власти Беларуси 29 июля сообщили о задержании 33 граждан России, назвав их бойцами частной военной компании.

В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что задержанные в Беларуси, вероятно, являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые транзитом следовали через территорию республики и задержались, опоздав на рейс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никаких противоправных действий задержанные не совершали. Он также подчеркнул, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Беларуси.

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