Постановление правительства Мурманской области от 8 августа 2020 года № 566-ПП "О внесении изменений в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

На основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.07.2020 № 22 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 03.08.2020 № 551-ПП), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2:

1.1.1. Подпункт 2.2.1 изложить в редакции:

"2.2.1. При прибытии воздушным транспортом:

1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;

2) незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию Мурманской области, месте, датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную информацию, в том числе об адресе места проведения изоляции по номеру телефона 8-800-222-51-00 или (8152) 39-99-99;

3) в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Мурманской области с территорий иностранных государств сдать биологический материал для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР) и разместить информацию о результате лабораторного исследования на Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1):

4) при появлении клинических симптомов инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций, в том числе посредством оставления обращения по номеру телефона 8-800-222-51-00 или (8152) 39-99-99;

5) в случае, предусмотренном подпунктом 4 настоящего пункта, либо при положительном результате исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания), обеспечив нахождение в изолированном помещении, позволяющим исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции.".

1.1.2. Абзац первый подпункта 2.2.2 изложить в редакции:

"2.2.1 При прибытии автомобильным транспортом:".

1.2. В пункте 2.3:

1.2.1. Подпункт 2.3.1 изложить в редакции:

"2.3.1. При прибытии воздушным транспортом:

1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;

2) информировать должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Мурманской области об отсутствии заболевания (COVID-19) с представлением медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации.

В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом Российской Федерации;

3) при появлении клинических симптомов инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций, в том числе посредством оставления обращения по номеру телефона 8-800-222-51-00 или (8152) 39-99-99;

4) в случае, предусмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания), обеспечив нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции.".

1.2.2. Подпункт 2.3.2 изложить в редакции:

"2.3.2.При прибытии автомобильным транспортом:".

1.2.3. Подпункт 26 пункта 3.2 изложить в редакции:

"26) организациям, привлекающим работников для работы с территорий других субъектов Российской Федерации или иностранных государств, что предполагает осуществление работниками трудового процесса вне места постоянного их проживания (вахтовый метод), исходя из способа организации доставки работников руководствоваться следующими правилами:

26.1) в случае обеспечения нахождения работников на 14-дневной изоляции на территории Мурманской области:

- письменно согласовывать прибытие персонала вахты на территорию Мурманской области с Межведомственным оперативным штабом с обязательным предоставлением документов, подтверждающих соблюдение организацией условий, установленных настоящими Правилами, для привлечения работников к работе вахтовым методом, а также информации о дате, месте прибытия, количестве работников, из какого субъекта Российской Федерации или страны прибывают, способе и порядке доставки работников, месте их пребывания на территории Мурманской области, цели прибытия;

- обеспечить преимущественно централизованную одномоментную доставку персонала вахты к месту работы на территории Мурманской области;

- обеспечить разработку и утверждение внутреннего порядка функционирования вахтового поселка с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории размещения, включающего мероприятия, проводимые по месту осуществления работ, в соответствии Методическими рекомендациями Роспотребнадзора № МР 3.1/2.2.0176/1-20 "Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19";

- обеспечить на основании договора размещение работников, прибывших на территорию Мурманской области, в отдельно стоящем здании (части здания) (далее - объект) для прохождения централизованной изоляции;

- обеспечить на основании договора круглосуточную охрану объекта, исключающую возможность покидания объекта работниками, находящимися на изоляции;

- обеспечить на основании договора проведение первичного медицинского осмотра прибывших работников в день их прибытия или не позднее следующего дня после прибытия, а также организацию круглосуточного медицинского наблюдения работников, находящихся на изоляции на объекте;

- обеспечить на основании договора питание работников, находящихся на изоляции на объекте;

- обеспечить на основании договора проведение ежедневной дезинфекции объекта;

о беспечить преимущественно централизованную доставку прибывших работников к месту изоляции;

- обеспечить на основании договора проведение лабораторного исследования прибывших работников на COVID-19 на 10-й день их пребывания на изоляции;

- изоляция прибывших работников завершается:

на 15-й календарный день со дня их прибытия на территорию Мурманской области при условии получения отрицательного результата лабораторного исследования работников на COVID-19. С этого момента прибывшие работники вправе приступить к работе на территории Мурманской области;

до истечения 15-го календарного дня в случае убытия с территории Мурманской области при условии письменного согласования убытия с Рабочей группой Межведомственного оперативного штаба;

- обеспечить допуск к работе работников без признаков инфекционного заболевания, имеющих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

Время простоя в связи с нахождением на изоляции оплачивается в порядке, установленном трудовым законодательством.

Требования настоящего подпункта в части обеспечения изоляции и проведения лабораторного исследования на COVID-19 не распространяются на лиц, ранее перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией и имеющих соответствующий иммунный статус, при наличии подтверждающего документа, выданного медицинской организацией (выписка из медицинской карты стационарного больного, справка медицинской организации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, или выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях).

Организациям, привлекающим к работе вахтовым методом иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию Мурманской области с территорий иностранных государств, обеспечить исполнение требования по их изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, установленного постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019".

26.2) в случае обеспечения проведения лабораторного исследования работников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) до прибытия на территорию Мурманской области:

- письменно согласовывать прибытие персонала вахты на территорию Мурманской области с Межведомственным оперативным штабом с обязательным предоставлением документов, подтверждающих соблюдение организацией условий, установленных настоящими Правилами для привлечения работников к работе вахтовым методом, а также информации о дате, месте прибытия, количестве работников, из какого субъекта Российской Федерации или страны прибывают, способа и порядка доставки работников, места их пребывания на территории Мурманской области, цели прибытия;

- обеспечить разработку и утверждение внутреннего порядка функционирования вахтового поселка с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории размещения, включающего мероприятия, проводимые по месту осуществления работ, в соответствии Методическими рекомендациями Роспотребнадзора № МР 3.1/2.2.0176/1-20 "Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19";

- обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) персонала вахты за двое суток до прибытия на территорию Мурманской области;

- обеспечить преимущественно централизованную одномоментную доставку персонала вахты к месту работы на территории Мурманской области;

- обеспечить допуск к работе работников без признаков инфекционного заболевания, имеющих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

Требования настоящего подпункта в части необходимости проведения лабораторного исследования на COVID-19 не распространяются на лиц, ранее перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией и имеющих соответствующий иммунный статус, при наличии подтверждающего документа, выданного медицинской организацией (выписка из медицинской карты стационарного больного, справка медицинской организации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, или выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях).

Организациям, привлекающим к работе вахтовым методом иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию Мурманской области с территорий иностранных государств, обеспечить исполнение требования по их изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, установленного постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2020 года.

Врио Губернатора Мурманской области О.Демченко







