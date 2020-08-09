В мире
09.08.2020 22:50
Текст: Игорь Дунаевский

Наблюдатели на выборах в Беларуси не зафиксировали значимых нарушений

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ не зафиксировали на голосовании на выборах в Беларуси нарушений, способных повлиять на итоговый результат. Об этом журналистам заявил координатор группы наблюдателей от МПА Олег Мельниченко.

Фото: Reuters
ГД: Белорусы поддержали Лукашенко в расчете на продолжение интеграции с РФ

"Наблюдатели по линии МПА СНГ на момент закрытия участков не зафиксировали нарушений, способных повлиять на результаты выборов", - сказал агентству РИА Новости Мельниченко, занимающий должность главы комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Депутат Госдумы РФ Сергей Крючек, присутствовавший на выборах в качестве наблюдателя, отметил "высокую организацию голосования".

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования состоялся в воскресенье. По данным главы ЦИК республики Лидии Ермошиной, более 80 процентов избирателей на закрывшихся участках в пяти регионах поддержали действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Второй финишировала домохозяйка Светлана Тихановская с поддержкой 5 процентов избирателей.

Схожие данные ранее были представлены по результатам экзитпола, проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО" по заказу телеканала "Мир". В нем Лукашенко набрал 79,7 процента голосов, Тихановская - 6,8 процента.

Предварительные итоги выборов будут объявлены в понедельник, а окончательные ЦИК страны обещал подвести в пятницу.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»