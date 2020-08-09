Наблюдатели на выборах в Беларуси не зафиксировали значимых нарушений

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ не зафиксировали на голосовании на выборах в Беларуси нарушений, способных повлиять на итоговый результат. Об этом журналистам заявил координатор группы наблюдателей от МПА Олег Мельниченко.

"Наблюдатели по линии МПА СНГ на момент закрытия участков не зафиксировали нарушений, способных повлиять на результаты выборов", - сказал агентству РИА Новости Мельниченко, занимающий должность главы комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Депутат Госдумы РФ Сергей Крючек, присутствовавший на выборах в качестве наблюдателя, отметил "высокую организацию голосования".

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования состоялся в воскресенье. По данным главы ЦИК республики Лидии Ермошиной, более 80 процентов избирателей на закрывшихся участках в пяти регионах поддержали действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Второй финишировала домохозяйка Светлана Тихановская с поддержкой 5 процентов избирателей.

Схожие данные ранее были представлены по результатам экзитпола, проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО" по заказу телеканала "Мир". В нем Лукашенко набрал 79,7 процента голосов, Тихановская - 6,8 процента.

Предварительные итоги выборов будут объявлены в понедельник, а окончательные ЦИК страны обещал подвести в пятницу.