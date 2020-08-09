Российских автовладельцев ждут важные изменения

В России с конца лета и осенью автовладельцев ждут новые важные изменения. Среди них - новые правила расчета стоимости ОСАГО. Уже с конца августа тарифный коридор будет расширен на 30%, а размеры индивидуальной ставки снизятся в обе стороны.

Минимальная ставка составит 2471 рубль, а максимальная - 5436 рублей, сообщает портал Autonews. Водители смогут выбирать индивидуальный тариф, рассчитанный на основании таких факторов, как наличие грубых нарушений ПДД, тип и возраст автомобиля, семейное положение и пр.

Вернется техосмотр, и после 30 сентября для получения полиса ОСАГО снова понадобится диагностическая карта. Проходить его нужно будет только автомобилям старше четырех лет (раз в два года) и старше десяти лет (один раз в год). Кроме того, с осени водители будут обязаны предоставить фотографии въезда в пункт техобслуживания и выезда, координаты автомобиля будут сверять с координатами пункта ТО, а нарушения правил техосмотра будут фиксировать с помощью камер.

Изменения затронут ПТС и СТС - они будут содержать больше данных. В эти документы включат сведения о мощности двигателя, сроке государственной регистрации и другие.

Из-за ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса, в России сдвинулся сезон отпусков и, как следствие, действие летних тарифов на платных дорогах продлено до 31 октября.

Сотрудники ГИБДД получат новую аппаратуру. Это дымомеры для контроля выхлопа, устройства для измерения остаточного протектора шин, диагностики тормозных систем и рулевого управления, а также люксометры, позволяющие измерять освещенность дорожного покрытия.

Напомним, ранее в России был принят новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Введен тип регистрационных знаков для транспорта с нестандартным местом крепления (коснется американских машин и праворульных японских). Уменьшен размер номеров для мотоциклов. Новые знаки появятся у мотоциклов дипломатических и консульских представительств, а также у снегоболотоходов, мотовездеходов и ретроавтомобилей. Без изменений в новом стандарте остались шрифты, структура и размеры основных типов регистрационных знаков.