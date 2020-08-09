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09.08.2020 01:35
Рубрика: ПДД

Российских автовладельцев ждут важные изменения

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В России с конца лета и осенью автовладельцев ждут новые важные изменения. Среди них - новые правила расчета стоимости ОСАГО. Уже с конца августа тарифный коридор будет расширен на 30%, а размеры индивидуальной ставки снизятся в обе стороны.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Минимальная ставка составит 2471 рубль, а максимальная - 5436 рублей, сообщает портал Autonews. Водители смогут выбирать индивидуальный тариф, рассчитанный на основании таких факторов, как наличие грубых нарушений ПДД, тип и возраст автомобиля, семейное положение и пр.

Вернется техосмотр, и после 30 сентября для получения полиса ОСАГО снова понадобится диагностическая карта. Проходить его нужно будет только автомобилям старше четырех лет (раз в два года) и старше десяти лет (один раз в год). Кроме того, с осени водители будут обязаны предоставить фотографии въезда в пункт техобслуживания и выезда, координаты автомобиля будут сверять с координатами пункта ТО, а нарушения правил техосмотра будут фиксировать с помощью камер.

Изменения затронут ПТС и СТС - они будут содержать больше данных. В эти документы включат сведения о мощности двигателя, сроке государственной регистрации и другие.

Из-за ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса, в России сдвинулся сезон отпусков и, как следствие, действие летних тарифов на платных дорогах продлено до 31 октября.

Фото: iStock
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Сотрудники ГИБДД получат новую аппаратуру. Это дымомеры для контроля выхлопа, устройства для измерения остаточного протектора шин, диагностики тормозных систем и рулевого управления, а также люксометры, позволяющие измерять освещенность дорожного покрытия.

Напомним, ранее в России был принят новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Введен тип регистрационных знаков для транспорта с нестандартным местом крепления (коснется американских машин и праворульных японских). Уменьшен размер номеров для мотоциклов. Новые знаки появятся у мотоциклов дипломатических и консульских представительств, а также у снегоболотоходов, мотовездеходов и ретроавтомобилей. Без изменений в новом стандарте остались шрифты, структура и размеры основных типов регистрационных знаков.