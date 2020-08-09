УАЗ вспомнил об уникальном автомобиле

Ульяновский автомобильный завод в своих соцсетях вспомнил об уникальном автомобиле на базе УАЗ-452. На этот раз речь шла об АДТП-01-452 - это машина со встроенной мачтой для освещения мест ДТП.

Специальная аппаратура, которой был оборудован УАЗ, позволяла сделать стереофотограмму - иначе говоря, объемный фотоплан дорожного происшествия. В отличие от обычной фотографии новый метод не искажал расстояния между объектами и позволял зафиксировать необходимые детали произошедшего.

Такое техническое новшество позволило облегчить работу ГАИ и сократить время ожидания водителей столкнувшихся автомобилей.

А на прошлой неделе УАЗ опубликовал изображения внедорожника, сообщив, что на них показан концепт следующей генерации УАЗ "Хантер". Никакой дополнительной информации о будущей новинке компания не предоставила. Автором концепта стал дизайнер Сергей Крицберг.

Напомним, в феврале 2020 года модельный ряд УАЗа пополнила спецверсия "Буханки" под названием "Экспедиция". В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника "Патриот" Antarctic Edition, а в июне появилась модификация УАЗ "Пикап" с автоматической коробкой передач.

УАЗ замкнула топ-10 самых продаваемых марок июля - компания реализовала 2619 машин (-5%).