Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи"

Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов призвал пожизненно отстранить от судейства Василия Казарцева и Алексея Еськова, принявших решения назначить два спорных пенальти в ворота московской команды в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи".

"Первый эпизод - не пенальти. Почему VAR не вступил в игру? Почему арбитр сам не пошел смотреть VAR? Они что, все решили, что это пенальти? Я пытаюсь быть спокойным, но эмоции внутри меня бьют", - сказал Газизов в эфире телеканала "Матч Премьер".

Гендиректор "красно-белых" отметил необходимость того, чтобы судьи объясняли свои решения, тогда как назначением второго пенальти были возмущены даже представители других клубов. "Казарцев и Еськов должны лишиться возможности находится на поле, работать. Желательно - пожизненно", - считает Газизов.

Матч "Спартака" и "Сочи" прошел в Москве в воскресенье и завершился со счетом 2:2. В ворота "красно-белых" было назначено два спорных пенальти, которые гости реализовали - на 15-й и 90-й минутах. После окончания игры владелец московского "Спартака" Леонид Федун пообещал снять команду с чемпионата, поскольку не видит смысла "участвовать в этой клоунаде". В то же время глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что главный арбитр встречи Казарцев отстранен от дальнейшей работы, в отношении него и видеоассистента Еськова проведут проверку.