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10.08.2020 18:44
Рубрика: В мире

Кабмин Ливана уйдет в отставку в полном составе

Текст: Юрий Когалов
Правительство Ливана в полном составе уйдет в отставку. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на министра здравоохранения Хамада Хасана.
Фото: JOSEPH EID / AFP Фото: JOSEPH EID / AFP
Фото: JOSEPH EID / AFP

По его словам, в ближайшее время премьер Хасан Диаб официально проинформирует об этом решении президента страны Мишеля Ауна.

Фото: Marwan TAHTAH / AFP
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Министр общественных работ и транспорта Мишель Наджар со своей стороны подтвердил, что такое решение было принято на заседании правительства, в котором приняли 18 из 20 членов кабинета (министр информации Маналь Абдель Самад и министр окружающей среды и административного развития Дамианос Каттар официально подали в отставку еще накануне). "Мы не уходим в отставку, чтобы снять с себя ответственность. Министры будут выполнять свои обязанности до формирования нового правительства", - добавил Наджар.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Он унес жизни свыше 150 человек, тысячи пострадали, десятки людей числятся пропавшими без вести. Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни домов, свыше 300 тысяч человек остались без крыши над головой. По данным МВД Ливана к взрыву привели сварочные работы, от которых загорелись 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованных таможней еще несколько лет назад и тех пор хранившихся в порту.

Взрыв спровоцировал многотысячные акции протеста в столице Ливана. Манифестанты потребовали тщательного расследования причин трагедии и наказания виновных, а также отставки правительства, поскольку, по их мнению, именно власти несут ответственность за произошедшее, поскольку не обеспечили правильные условия хранения опасного груза.

В мире Ближний Восток Ливан Взрыв в порту Бейрута

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