Лидеры России, Китая и Казахстана поздравили Лукашенко с победой

После объявления предварительных результатов голосования в Беларуси, показавших убедительную победу действующего президента Александра Лукашенко, ему начали поступать поздравления с переизбранием. Одними из первых свои телеграммы ему направили лидеры России, Китая и Казахстана Владимир Путин, Си Цзиньпин и Касым-Жомарт Токаев.

"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", - говорится в послании Си Цзиньпина, чье послание пришло самым первым. По его словам, последние годы белорусско-китайские отношения находятся на высоком уровне, и Пекин готов и дальше развивать стратегическое партнерство с Минском.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев со своей стороны отметил, что итоги выборов свидетельствуют о поддержке народа Беларуси выбранного Лукашенко курса. Он выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Беларусью будет и впредь успешно развиваться на благо народов двух государств. А белорусскому народу пожелал "мира, стабильности, взаимопонимания и процветания".

В телеграмме российского лидера Владимира Путина выражается надежда на то, что дальнейшая деятельность Лукашенко на посту президента будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ и военно-политических связей в ОДКБ. "Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", - подчеркивается в телеграмме.

Напомним, более 80 процентов граждан Беларуси поддержали действующего президента Александра Лукашенко на состоявшихся накануне выборах главы государства. При этом явка на выборах составила 84 процента.

Согласно предварительным данным ЦИК, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко получил на выборах 80,23 процента голосов избирателей. Его соперники значительно отстали. Светлана Тихановская набрала 9,9 процента голосов, Анна Канопацкая 1,68 процента, Сергей Черечень - 1,13 процента, Андрей Дмитриев - 1,04 процента. 6,02 процента проголосовавших. Глава ЦИК Лидия Ермошина выразила уверенность, что после уточнения данных они существенно не изменятся.

В своем первом заявлении после объявления предварительных итогов Лукашенко заявил, что приоритет в его политике будет отдан людям.