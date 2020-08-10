Mitsubishi оставит Европу без кроссоверов уже с сентября

Компания Mitsubishi с сентября 2020 года прекратит поставки кроссоверов в европейские страны. Согласно новой концепции развития компании, автопроизводитель сконцентрируется на укреплении позиций в других регионах.

В мае 2020 года альянс Renault-Nissan-Mitsubishi представил стратегию развития, согласно которой за каждым участником закрепляется определённая зона ответственности. Европа, Южная Америка и Северная Африка - за Renault, главным по Китаю, Северной Америке и Японии назначили Nissan, а Mitsubishi отрядили страны АСЕАН и Океании.

Как сообщает Automotive News, с сентября Mitsubishi прекращает поставки в ЕС поставки Outlander, ASX и Eclipse Cross, при этом пикап L200 и самая доступная модель - хэтчбек Mirage (Space Star), будут ввозиться до конца следующего года.

Ранее "РГ" сообщала, когда будут представлены ключевые новинки Mitsubishi, в числе которых новое поколение Outlander и обновлённый ASX.