Mitsubishi рассказала, когда представит новые Outlander и ASX

Американское подразделение Mitsubishi рассекретило планы по премьерам новых и обновлённых моделей, в числе которых есть Outlander и ASX.

Согласно официальному плану, осенью в продаже появится Outlander Sport 2021 модельного года (в США под этим именем продаётся ASX). Уточняется, что глобальных изменений не произойдёт. Обновление коснётся только пересмотра комплектаций и вариантов отделки, но это позволит сохранить популярность кроссовера.

Зимой 2020-го в продажу поступит гибридный Outlander PHEV нового модельного года с "совершенно новой трансмиссией". Известно, что ДВС получил больший объём и мощность, потенциал электрического привода был увеличен.

В первом квартале 2021 года в продаже появится Eclipse Cross 2022 модельного года. Кроссовер получит пересмотренную переднюю и кормовую части, новый интерьер и мультимедийную систему следующего поколения.

Вишенка на торте - новость о сроках премьеры и старта продаж нового поколения Mitsubishi Outlander. Дебют состоится в начале 2021 года, продажи стартуют во втором квартале. В компании отметили, что модель будет переосмыслена во всех отношениях.

Ранее "РГ" публиковала "шпионские" снимки нового Outlander. Предполагается, что в основу кроссовера легла платформа Nissan X-Trail третьей генерации.