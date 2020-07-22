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22.07.2020 17:10
Рубрика: Легковые авто

Mitsubishi рассказала, когда представит новые Outlander и ASX

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Американское подразделение Mitsubishi рассекретило планы по премьерам новых и обновлённых моделей, в числе которых есть Outlander и ASX.

Согласно официальному плану, осенью в продаже появится Outlander Sport 2021 модельного года (в США под этим именем продаётся ASX). Уточняется, что глобальных изменений не произойдёт. Обновление коснётся только пересмотра комплектаций и вариантов отделки, но это позволит сохранить популярность кроссовера.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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Зимой 2020-го в продажу поступит гибридный Outlander PHEV нового модельного года с "совершенно новой трансмиссией". Известно, что ДВС получил больший объём и мощность, потенциал электрического привода был увеличен.

В первом квартале 2021 года в продаже появится Eclipse Cross 2022 модельного года. Кроссовер получит пересмотренную переднюю и кормовую части, новый интерьер и мультимедийную систему следующего поколения.

Вишенка на торте - новость о сроках премьеры и старта продаж нового поколения Mitsubishi Outlander. Дебют состоится в начале 2021 года, продажи стартуют во втором квартале. В компании отметили, что модель будет переосмыслена во всех отношениях.

Ранее "РГ" публиковала "шпионские" снимки нового Outlander. Предполагается, что в основу кроссовера легла платформа Nissan X-Trail третьей генерации.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
#Mitsubishi