Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 7 августа 2020 года № 62-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 31.07.2020 № 60-пг) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 6 после слов "букмекерских контор" дополнить словами ", кинотеатров";

2) подпункт 1 пункта 18 изложить в следующей редакции:

"1) приостановить для посетителей функционирование подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа физкультурно-спортивных организаций, организаций дополнительного образования, организаций в сфере культуры и искусства (за исключением тренажерных залов, стадиона, лыже-роллерных трасс, катка, теннисных кортов, стрелкового спортивного тира при условии соблюдения требований, указанных в Приложении 4 к настоящему постановлению, кинотеатра при условии соблюдения требований, указанных в Приложении 6 к настоящему постановлению, а также индивидуальных экскурсий, проводимых учреждениями культуры);";

3) дополнить пунктом 22.5 следующего содержания:

"22.5. Кинотеатрам обеспечить работу таких организаций с учетом требований, указанных в Приложении 6 к настоящему постановлению.";

4) дополнить Приложением 6 следующего содержания: "Приложение 6 к постановлению губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности"

Алгоритм проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий при работе кинотеатров в период угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа

1. Обеспечить проведение входного фильтра для сотрудников, обязательное отстранение от работы сотрудников с признаками острых респираторных инфекций (температура, кашель, насморк и др.).

2. Обеспечить персонал запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими средствами.

3. Ограничить контакты между сотрудниками кинотеатра разных отделов и функциональных групп (администраторы, кассиры, бармены, технический персонал, сотрудники офиса и т.д.), не связанных общими задачами и производственными процессами.

4. Ограничить доступ в служебные помещения кинотеатра посторонних лиц.

5. Запретить прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществлять в пунктах общественного питания или специально выделенной комнате.

6. Организовать при входе в служебные помещения кинотеатра, а также на рабочих местах кассиров, администраторов, барменов, технического персонала кинотеатра места обработки рук дезинфицирующими средствами.

7. Организовать в местах общего пользования кинотеатра (кассовая зона, входы в кинозалы, туалеты, зона кафе и баров) места обработки рук дезинфицирующими средствами.

8. Обеспечить соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метров при нахождении зрителей и сотрудников в кинотеатре, в зоне кассового обслуживания, в фойе и зоне кинобаров кинотеатра, при входе в кинозалы и выходе из кинозалов, при расстановке столов кинобаров и сидячих мест в фойе.

9. Осуществлять сбор использованных масок и перчаток сотрудников и посетителей кинотеатра в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО.

10. Обеспечить проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

11. Организовать применение в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников устройств для обеззараживания воздуха.

12. Организовать проветривание (при возможности) рабочих помещений каждые 2 часа.

13. Рекомендовать использование гигиенических масок посетителями.

14. Установить интервалы между сеансами не менее 30 минут с целью проведения проветривания и уборки кинозала с применением дезинфицирующих средств.

15. Осуществлять реализацию кинобилетов для посетителей кинотеатров в кинозалах с учетом организации рассадки зрителей не менее одного метра. Указанные ограничения не распространяются на кинозрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе.

16. Предоставлять посетителям кинотеатров 3D-очки только при условии осуществления мероприятий по дезинфекции очков. При выдаче 3D-очков, неупакованных в индивидуальную защитную упаковку, выдавать дезинфицирующие салфетки. Использование кинозрителями собственных 3D-очков для просмотра кинофильмов допускается без ограничений.

17. С целью предотвращения скопления кинозрителей у входов кинозалы осуществлять допуск зрителей в кинозалы не менее чем за 15 минут до начала сеанса.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный







