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Названа дата премьеры четвертого сезона "Фарго"

Новости
    10.08.2020, 18:00
Текст:   Козьма Лоханкин

Четвёртый сезон блестящего сериала "Фарго" наконец-то обрёл новую дату премьеры. Как сообщает официальный Twitter канала FX, он стартует 27 сентября.

Фото: www.kinopoisk.ru
Названы даты премьер "Новых мутантов" и "Мулан" в России

Сюжет развернётся в пятидесятых годах прошлого века и расскажет о противостоянии итальянской и афроамериканской группировки.

В ролях: Крис Рок, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу, Джесси Бакли, Сальваторе Эспозито, Джереми Харрис, Гаэтано Бруно, Франческо Аквароли, Тимоти Олифант.

Напомним, долгожданная новая глава криминальной саги должна была увидеть свет ещё в апреле, но всё испортила пандемия коронавируса.

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