Названа дата премьеры четвертого сезона "Фарго"

Четвёртый сезон блестящего сериала "Фарго" наконец-то обрёл новую дату премьеры. Как сообщает официальный Twitter канала FX, он стартует 27 сентября.

Сюжет развернётся в пятидесятых годах прошлого века и расскажет о противостоянии итальянской и афроамериканской группировки.

В ролях: Крис Рок, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу, Джесси Бакли, Сальваторе Эспозито, Джереми Харрис, Гаэтано Бруно, Франческо Аквароли, Тимоти Олифант.

let's try this again. @fargofx officially returns 9/27 on FX & next day on #FXonHulu. pic.twitter.com/BrYMcdkBUw — FX Networks (@FXNetworks) August 10, 2020

Напомним, долгожданная новая глава криминальной саги должна была увидеть свет ещё в апреле, но всё испортила пандемия коронавируса.