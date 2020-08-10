Представитель "Спартака" рассказал о состоянии судьи после матча с "Сочи"

Судья Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота "Спартака". При этом второй - ошибочно. Это позволило "Сочи" уйти от поражения (2:2) в первом матче нового сезона.

Василий Казарцев и его помощники покинули стадион "Спартака" в первом часу ночи после матча с "Сочи". На просьбы об интервью Казарцев не отреагировал.

Но Михаил Ходырев, бывший арбитр, который работает заместителем гендиректора "Спартака" и курирует судейское направление в клубе, рассказал, в каком состоянии судья.

- Судья чувствовал себя подавленно. У всей бригады было отвратительное настроение. Считаю, что сама идея ВАР была дискредитирована. Казарцев не захотел ничего объяснять... А мне нашим ребятам просто стыдно смотреть в глаза, как бывшему арбитру, - заявил Ходырев.

После матча владелец "Спартака" Леонид Федун объявил, что клуб снимется с чемпионата из-за судейства. Федун еще во время доигровки предыдущего чемпионата делал резкие заявления о том, как судьи работают на матчах "Спартака". Теперь владелец клуба решил перейти к действиям.

Правда, еще вчера вечером генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что "команда за то, чтобы играть в футбол" и за то, чтобы клубу объяснили, как можно так судить.