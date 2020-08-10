Представитель "Спартака" рассказал о состоянии судьи после матча с "Сочи"

Новости

62-летний Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз 11:19
Шаурма, котлеты, пирожные с кремом вошли в список самых опасных продуктов 11:18
В Москве за сутки выявили меньше 700 новых случаев коронавируса 11:05
Из Пулково открылись регулярные рейсы в Анталью 10:57
Пять человек задержаны по делу об организации незаконной миграции в РФ 10:51
Съемки продолжения "Друзей" опять перенесли на неопределенный срок 10:50
В Подмосковье мужчина погиб, спасая ребенка из огня 10:41
В Минздраве рассказали об опасности курения кальяна 10:33
Рапота: Нарушений закона на выборах в Беларуси не обнаружено 10:31
Для московских выпускников стартуют стажировки в учреждениях соцсферы 10:31
ЦИК: Лукашенко набрал свыше 80 процентов голосов избирателей 10:15
Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу 10:14
Наблюдатели СНГ: Выборы в Беларуси прошли в соответствии с законодательством 10:07
Неделя в Москве начнется с жаркой и дождливой погоды 09:59
СК Беларуси возбудил уголовные дела в связи с беспорядками в Минске 09:56
Якутские полицейские изъяли в Красноярске золото на 11 млн рублей 09:54
США испытали гиперзвуковые ракеты на B-52 09:48
Обстановка после ночных волнений в Минске нормализовалась 09:38
Совбез РФ: Страны Запада пытаются завладеть нефтью Ливии и Венесуэлы 09:37
В Москве от коронавируса вылечились еще 898 пациентов 09:37
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности в России 09:33
СБ РФ: Основатель "Белых касок" - мошенник, их претензии безосновательны 09:32
В Крыму в древнем городе нашли уникальный византийский медальон 09:10
Российские ученые создали "пожирающий" нефтепродукты сорбент 09:00
Под Калугой разбился самолет, пилот погиб 08:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
10.08.2020 10:45
Рубрика: Спорт

Представитель "Спартака" рассказал о состоянии судьи после матча с "Сочи"

Текст: Артем Локалов
Судья Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота "Спартака". При этом второй - ошибочно. Это позволило "Сочи" уйти от поражения (2:2) в первом матче нового сезона.
Василий Казарцев показывает предупреждение вратарю "Спартака" Александру Максименко. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Василий Казарцев показывает предупреждение вратарю "Спартака" Александру Максименко. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Василий Казарцев показывает предупреждение вратарю "Спартака" Александру Максименко. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Василий Казарцев и его помощники покинули стадион "Спартака" в первом часу ночи после матча с "Сочи". На просьбы об интервью Казарцев не отреагировал.

Но Михаил Ходырев, бывший арбитр, который работает заместителем гендиректора "Спартака" и курирует судейское направление в клубе, рассказал, в каком состоянии судья.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Судьи матча "Спартак" - "Сочи" пройдут проверку на детекторе лжи

- Судья чувствовал себя подавленно. У всей бригады было отвратительное настроение. Считаю, что сама идея ВАР была дискредитирована. Казарцев не захотел ничего объяснять... А мне нашим ребятам просто стыдно смотреть в глаза, как бывшему арбитру, - заявил Ходырев.

После матча владелец "Спартака" Леонид Федун объявил, что клуб снимется с чемпионата из-за судейства. Федун еще во время доигровки предыдущего чемпионата делал резкие заявления о том, как судьи работают на матчах "Спартака". Теперь владелец клуба решил перейти к действиям.

Правда, еще вчера вечером генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что "команда за то, чтобы играть в футбол" и за то, чтобы клубу объяснили, как можно так судить.

Спорт Футбол Чемпионат России

Главное сегодня

ЦИК: Лукашенко набрал свыше 80 процентов голосов избирателей
В Совбезе РФ рассказали о политике США в отношении Европы
Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу
Из России в турецкую Анталью вылетел первый самолет
Федун заявил, что "Спартак" снимется с чемпионата России по футболу
Кокорин: Хочу вернуть тот "Спартак", который все любят
Вслед за Трусовой к Евгению Плющенко ушла Алена Косторная