Премьер Ливана объявил об отставке правительства

В своем выступлении Диаб отметил, что ливанское государство не смогло справиться с "повальной коррупцией", и именно это стало причиной того, что в порту Бейрута прогремел мощный взрыв, унесший жизни свыше 150 человек.

"Мы хотим открыть двери на пути национального спасения нашей родины. Я заявляю сегодня об отставке этого правительства", - заявил Диаб, обращаясь к народу Ливана. При этом он обвинил предыдущие власти в том, что они с первых дней существования его кабинета пытались возложить на него ответственность за свои ошибки и кризис в стране. "Мы предприняли попытку создать рабочую команду для решения задач, но столкнулись с очень толстой и непробиваемой стеной", - отметил Диаб.

Во главе правительства он встал в январе 2020 года. Его кабинет запланировал целый ряд экстренных мер по поддержанию экономики, были начаты переговоры с МВФ, но успеха они не принесли. Экономика страны оказалась на грани коллапса, был отмечен рост инфляции, валюта значительно ослабела.

Последней каплей в чаше недовольства народа стал мощный взрыв, прогремевший в порту Бейрута. Люди вышли на улицы с требованием отставки правительства, на которое возложили ответственность за ЧП.