Премьер Ливана объявил об отставке правительства

Новости

Биржевая цена бензина АИ-95 снизилась почти на 6 процентов 20:23
Экспедиция нацпарка "Русская Арктика" встретила двух белых медведей 20:08
КГБ Беларуси предотвратил покушение на Тихановскую 19:59
Крымские дельфины впервые получат генетические паспорта 19:47
Пожар в Сочинском национальном парке ликвидирован 19:43
Площадь лесных пожаров в России за неделю сократилась на 21% 19:34
В Бейруте возобновились столкновения полиции с манифестантами 19:33
ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении на рынке приложений 19:30
Porsche за миллион долларов брошен в китайском шоу-руме 19:26
"Динамо" в гостях обыграло "Урал" в первом туре РПЛ 19:19
В центр Минска стянуты значительные силы милиции 19:13
За последние пять лет цены на новые автомобили в РФ выросли на 40% 19:12
Школьники станут авторами волонтерских проектов 19:05
ЦИК: Лукашенко получает 80,08% голосов на выборах президента Беларуси 18:59
В морских портах России впервые за 24 года снизился грузооборот 18:25
Стало известно, когда в столицу вернется жара 18:10
Британцы выбрали лучшего Джеймса Бонда всех времен 18:10
Безработные оказались лидерами по иммунитету к COVID-19 18:04
В Польше задержали подозреваемого в осквернении памятника Рокоссовскому 18:00
Названа дата премьеры четвертого сезона "Фарго" 18:00
В Краснодаре простились с митрополитом Исидором 17:55
Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах 17:42
Британцы признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом 17:39
Новая Skoda Octavia для России: в продаже - ближе к зиме 17:28
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи" 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
10.08.2020 20:18
Рубрика: В мире

Премьер Ливана объявил об отставке правительства

Текст: Юрий Когалов
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке правительства в полном составе. Об этом сообщает телеканал Al Jazzira.
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
В Бейруте возобновились столкновения полиции с манифестантами

В своем выступлении Диаб отметил, что ливанское государство не смогло справиться с "повальной коррупцией", и именно это стало причиной того, что в порту Бейрута прогремел мощный взрыв, унесший жизни свыше 150 человек.

"Мы хотим открыть двери на пути национального спасения нашей родины. Я заявляю сегодня об отставке этого правительства", - заявил Диаб, обращаясь к народу Ливана. При этом он обвинил предыдущие власти в том, что они с первых дней существования его кабинета пытались возложить на него ответственность за свои ошибки и кризис в стране. "Мы предприняли попытку создать рабочую команду для решения задач, но столкнулись с очень толстой и непробиваемой стеной", - отметил Диаб.

Во главе правительства он встал в январе 2020 года. Его кабинет запланировал целый ряд экстренных мер по поддержанию экономики, были начаты переговоры с МВФ, но успеха они не принесли. Экономика страны оказалась на грани коллапса, был отмечен рост инфляции, валюта значительно ослабела.

Последней каплей в чаше недовольства народа стал мощный взрыв, прогремевший в порту Бейрута. Люди вышли на улицы с требованием отставки правительства, на которое возложили ответственность за ЧП.

В мире Ближний Восток Ливан

Главное сегодня

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Кабмин Ливана уйдет в отставку в полном составе
Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи"
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии