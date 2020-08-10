Московский "Спартак" с нетерпением ждал нового сезона. В клубе произошли определенные изменения, состав усилился. В общем есть все предпосылки к тому, чтобы "красно-белые" как минимум постарались составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за титул.

Матч первого тура Премьер-лиги, в котором "Спартак" принимал "Сочи", можно смело назвать одним из скандальных за последнее время в нашем футболе. Хозяева вели 2:0, но упустили победу (2:2), пропустив два гола с пенальти. Оба одиннадцатиметровых были неоднозначными, особенно второй. Дошло до того, что после встречи владелец "красно-белых" Леонид Федун заявил, что "Спартак" снимается с чемпионата.

Можно представить, как нелегко приходится главному тренеру москвичей Доменико Тедеско. Несмотря на массу слухов перед стартом первенства, он остался на своем посту. Возглавив команду осенью прошлого года, он едва не вывел ее в еврокубки, но с этой задачей не справился. Впрочем, Тедеско не унывает. Он уверен: в новом сезоне все будет иначе.

Как отнеслись к словам Федуна о снятии "Спартака" с чемпионата?

Доменико Тедеско: Команда будет стараться играть лучше, быть лучше. Мы никогда не говорим о судьях внутри коллектива. В матче с "Сочи" мы должны были забивать больше. При этом "Спартак" продолжает двигаться вперед. В прошлом сезоне был ряд встреч с похожими обстоятельствами. Возвращаясь к судейству, добавлю, что мы просим ребят не трогать в борьбе соперников. Но это футбол, высшая лига, а единоборства - часть игры. И все же если бы мы забили 3-4-5 голов, никаких разговоров не было бы.

Почему в обороне играют молодые Маслов и Гапонов, а не опытный Кутепов?

Доменико Тедеско: Мы постоянно работаем с ребятами. Маслов - отличный игрок с характером и техникой. В свое время на поле выходил Кутепов, но журналисты спрашивали у меня - почему? Я верю своим глазам. На данный момент они видят ситуацию так, что после травмы Ильи в состав попадает Маслов. Он хорошо себя зарекомендовал. Пенальти был не совсем справедливым, Паша сыграл в мяч. Гапонов тоже перспективный парень и уже доказывал это.

Какие вообще ожидания от нового сезона?

Доменико Тедеско: Мы рады окончанию прошлого сезона. Он был долгим, тяжелым. Хорошо, что у ребят сейчас была определенная пауза. Они успели побыть с семьей, близкими и родными людьми. Как вы понимаете, у нас было немного времени на подготовку. Из этого периода мы выжали максимум. Я вижу, что у игроков есть ощущение чего-то нового. В команде произошли определенные изменения, пришли Кокорин с Уруновым. Посмотрим, как все сложится, но я оптимист.

Шамиль Газизов назвал цель "Спартака" - титул. Насколько реально его завоевать?

Доменико Тедеско: Вне зависимости от итогов прошлого сезона "Спартак" - большой клуб. У него великая история, миллионы болельщиков. Понятно, что никто не может быть доволен результатом в том году. Для "Спартака" нормально ставить высокие цели. Сделаю все возможное, чтобы их достичь.

Непопадание в еврокубки может помочь "Спартаку" выиграть Премьер-лигу? Выходит, команда будет сосредоточена только на чемпионате.

Доменико Тедеско: Мы не выполнили задачу на прошлый сезон. Я хотел коснуться данной темы после матча в Казани, но не смог этого сделать из-за дисквалификации. В начале того сезона была поставлена цель - попасть в еврокубки. Но когда я возглавил команду, ее уже не было. Я сразу сказал руководству: "Мы отстаем от еврокубковой зоны на 15 очков и находимся всего в двух баллах от зоны вылета. И если вы полагаете, что "Спартак" может в такой ситуации бороться за титул, - тогда вы выбрали не того человека". Всегда нужно оставаться честным. Мы старались пробиться в Лигу Европы: отстали от "Динамо" на два очка и вышли в полуфинал Кубка. Однако я не тот, кто витает в облаках и верит в сказки. Вот нынешний сезон мы начинаем с нуля. Задача - вернуться на прежние позиции. Меня для этого и позвали сюда. Я молодой, голодный, готов учиться, добиваться успеха. Примерно то же самое было в "Шальке". Перед моим первым сезоном команда финишировала в Бундеслиге на десятом месте. А со мной она заняла вторую строчку, пропустив вперед лишь "Баварию".

За счет чего "Спартак" может выиграть титул?

Доменико Тедеско: Здесь много факторов. Прежде всего нужна уверенность. А обрести ее можно, выиграв несколько матчей подряд. Как я могу помочь команде? Мы стараемся привить ребятам правильный менталитет. Должны быть "химия". Но при этом, если у тебя в распоряжении пять Кокориных, ее не будет. Почему? Потому что игроков атаки будет пять, а позиций на поле меньше. Очень много нюансов, которые влияют на результат.

Сейчас в "Спартаке" есть та самая "химия"?

Доменико Тедеско: Да. Мы проделали большую работу, чтобы она была. Прошлый сезон ведь был не только про результат, а еще и оценку ситуации. Необходимо было посмотреть на всех, узнать поближе игроков, адаптироваться друг к другу. Мы много говорим с ребятами, пытаемся им помочь. Футбол может быть очень сложным, но и одновременно очень простым. Если мы все будем друг за друга, едины - тогда будет проще.

Доменико Тедеско: В наши ворота несправедливо назначили пенальти. Но забей мы 3-4-5 мячей, разговоров не было бы. "Спартак" станет сильнее

Сколько еще новичков нужно "Спартаку", чтобы бороться за чемпионство?

Доменико Тедеско: Прежде всего хочу сказать, что я верю в свою команду. Просто нам нужно время. Сейчас мы сделали еще один шаг вперед, стали более опытными. Не буду врать и говорить о необходимости пригласить еще нескольких новичков. Но если будет возможность, почему бы и нет? При этом сейчас не та ситуация, чтобы чего-то требовать. Да, в прошлом сезоне были матчи, в которых мы не проявили себя с лучшей стороны, однако откровенных провалов было не так много. И я не могу сказать, что нам обязательно нужны четыре-пять новых футболистов.

Согласны с мнением, что "Спартаку" не хватает сильного иностранца в линии атаки?

Доменико Тедеско: В России много сильных футболистов с правильным характером и мышлением. Не нужно все время думать о легионерах. Я хоть и сам иностранец, но отмечу: у вас есть отличные игроки. Взять тех же Кокорина и Джикию. Прекрасные ведь ребята.

Видите Кокорина в основном составе? В нападении ведь уже есть Соболев, Понсе, Ларссон.

Доменико Тедеско: Не люблю такие формулировки. С приходом Кокорина у нас стало больше вариантов в атаке. Но если я начну говорить о ком-то как о футболисте основного состава, то это унизит достоинство остальных. В нашей работе такие вещи неприемлемы. Никто в "Спартаке" не может сказать, что он в любом случае выйдет на поле. Всем нужно доказывать это право.

Сезон Бакаева условно разделился на две части: до коронавируса и после. Что с ним произошло?

Доменико Тедеско: Конечно, вижу: Бакаев - очень важная часть "Спартака". Вы оцените его сезон в целом. Он принес нам 15-18 очков. Сколько Бакаев забивал, сколько отдавал. В домашнем матче с "Крыльями Советов" отметился голевой передачей, затем отличился в играх с "Динамо", ЦСКА. Он отлично провел зимние сборы, был в хорошей форме. Но затем наступила пауза, и Бака заболел коронавирусом. Конечно, после такого сложно играть на все 100 процентов. Однако даже если Бака готов на 80 процентов, то может приносить нам пользу. Еще хочу отметить, что мы всегда ждем от него больше, чем от остальных, потому что Зелимхан уже не раз показывал, на что способен. Он высоко поднял планку и хочет постоянно идти вперед, только вперед! Иногда я прошу его быть спокойнее, чувствовать себя свободным и получать удовольствие от игры. Я говорю: "Бака, необязательно лезть в обводку, лучше отдай в каких-то ситуациях назад, расслабься". Мы пытаемся помочь ему в этих аспектах.

Может, это придет с опытом?

Доменико Тедеско: Безусловно. Знаете, есть еще такой момент: очень важно, как игрок справляется с ситуацией, когда он не готов на все 100 процентов. Я бы сравнил это с получением желтой карточки, условно, на пятой минуте. Если ты опытен, то знаешь, как действовать и не совершать глупых нарушений. Когда у тебя молодая команда, больше риска, что будут дисквалификации, травмы. Так сложнее, чем, когда у тебя более опытные футболисты. Если говорить про возраст, то обратите внимание, что у чемпионов Италии, Англии и Франции есть одна общая черта: средний возраст в этих командах составляет 28-30 нет. У нас же - 22, а иногда и вовсе 21,4. Если всех стариков выпустим, может, будет 23 (улыбается). Как видите, у нас молодая команда. Возвращаясь к Бакаеву, добавлю, что потихоньку он возвращается на прежний уровень.

Давайте уточним: у Бакаева были изменения в физических показателях или дольше восстанавливался?

Доменико Тедеско: Мы тестировали ребят как до, так и после зимних сборов. Смысла проводить их каждую неделю нет никакого. Могу сказать, что после коронавируса футболисты потеряли 15-25 процентов от своей формы. Хотя после зимнего межсезонья они были в отличных кондициях. И это касается не только Бакаева, а 70 процентов игроков. Можно проводить тренировки в Zoom, бегать дома, работать, но это не сравнится с тем, когда ты на поле, постоянно меняешь направления, вступаешь в единоборства. Это совсем другое.

Жозе Моуринью как-то признался, что ему не нужны советы помощников во время игр, поскольку по ходу матча он полагается только на свое мнение. А какая у вас тактика?

Доменико Тедеско: Не могу назвать себя специалистом в любой области. Вот сейчас рядом со мной сидит переводчик. Он профессионал в своем деле: знает английский, португальский еще несколько языков. Я доверию его способностям на все 100 процентов. Я верю специалистам. Возьмем, к примеру, тренера вратарей. Вот пропустим мы мяч, и что, я начну его ругать и кричать? Нет. Он профи и сам знает, в чем ошибка, почему так произошло. Или тренер по физподготовке. Скажем, в понедельник у нас выходной, мы с ним планируем недельный цикл. Во вторник - втягиваемся, играем на большое поле десять на десять. В среду повышаем нагрузки, другая интенсивность. Но если тренер по физподготовке скажет, что во вторник надо пробежать, условно, не семь километров, а шесть, я поверю ему. Он знает наши планы, философию. В каких-то моментах помощники должны сами принимать решения. А не так, чтобы каждый раз звонить мне и спрашивать: "Доменико, а тут вот как поступить?" Они сами могут с этим справиться. Точно так же я доверяю скауту. И вообще мне нравится та команда специалистов, которая есть в "Спартаке". Мы все едины.

Тем временем

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что у одного из игроков питерцев подтвердился коронавирус. Его имя не называется. Ранее сообщалось о сомнительных результатах тестов у двух футболистов команды. Напомним: во вторник "Зенит" сыграет с "Ротором" в матче первого тура Премьер-лиги.