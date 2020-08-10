Трамп пообещал "существенную" помощь Ливану

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон отправит дополнительную помощь Ливану. Такое заявление глава Белого дома сделал после совещания с лидерами других государств. Видеоконференцию организовал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Многие вопросы прорабатывались, многие страны намерены помочь", - сказал Трамп, комментируя свое участие в совещании. На вопрос журналистов, сколько именно выделят Соединенные Штаты Ливану, американский лидер ответил: "Это будет существенно". ТАСС напоминает, что ранее Вашингтон направил в Бейрут, где 4 августа прогремел мощный взрыв, три военно-транспортных самолета с помощью.

Париж рассчитывает, что поддержку пострадавшей стороне окажут все 15 стран-доноров. "Необходимо срочно удовлетворить острую необходимость в медикаментах и медицинском оборудовании, возникшую в Ливане", - заявил Макрон.