В Бейруте возобновились столкновения полиции с манифестантами

В Бейруте в понедельник вновь вспыхнули столкновения между полицейскими и протестующими. Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, манифестанты собрались у здания парламента и стали забрасывать стражей порядка камнями. В ответ был применен слезоточивый газ.

Люди вышли на улицы на фоне ожидаемой отставки правительства. Как сообщил министр здравоохранения Хамад Хасан, кабмин намерен уйти в отставку в полном составе. В ближайшее время ожидается заявление по этому поводу премьер-министра Хасана Диаба.

Как заявил министр общественных работ и транспорта Мишель Наджар, это не снимает с членов правительства ответственности, они продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Он унес жизни свыше 150 человек, тысячи пострадали, десятки людей числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, к взрыву привели сварочные работы, от которых загорелись 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры.

В конце прошлой недели на улицы Бейрута вышли десятки тысяч людей, потребовав тщательного расследования причин трагедии и наказания виновных, а также отставки правительства. По мнению протестующих, именно власти несут ответственность за произошедшее, поскольку не обеспечили правильные условия хранения опасного вещества. По их мнению, смениться должно не только правительство, но и состав парламента.