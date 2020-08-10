Новости

Биржевая цена бензина АИ-95 снизилась почти на 6 процентов 20:23
Экспедиция нацпарка "Русская Арктика" встретила двух белых медведей 20:08
КГБ Беларуси предотвратил покушение на Тихановскую 19:59
Крымские дельфины впервые получат генетические паспорта 19:47
Пожар в Сочинском национальном парке ликвидирован 19:43
Площадь лесных пожаров в России за неделю сократилась на 21% 19:34
В Бейруте возобновились столкновения полиции с манифестантами 19:33
ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении на рынке приложений 19:30
Porsche за миллион долларов брошен в китайском шоу-руме 19:26
"Динамо" в гостях обыграло "Урал" в первом туре РПЛ 19:19
В центр Минска стянуты значительные силы милиции 19:13
За последние пять лет цены на новые автомобили в РФ выросли на 40% 19:12
Школьники станут авторами волонтерских проектов 19:05
ЦИК: Лукашенко получает 80,08% голосов на выборах президента Беларуси 18:59
В морских портах России впервые за 24 года снизился грузооборот 18:25
Стало известно, когда в столицу вернется жара 18:10
Британцы выбрали лучшего Джеймса Бонда всех времен 18:10
Безработные оказались лидерами по иммунитету к COVID-19 18:04
В Польше задержали подозреваемого в осквернении памятника Рокоссовскому 18:00
Названа дата премьеры четвертого сезона "Фарго" 18:00
В Краснодаре простились с митрополитом Исидором 17:55
Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах 17:42
Британцы признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом 17:39
Новая Skoda Octavia для России: в продаже - ближе к зиме 17:28
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи" 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
10.08.2020 19:33
Рубрика: В мире

В Бейруте возобновились столкновения полиции с манифестантами

Текст: Юрий Когалов

В Бейруте в понедельник вновь вспыхнули столкновения между полицейскими и протестующими. Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, манифестанты собрались у здания парламента и стали забрасывать стражей порядка камнями. В ответ был применен слезоточивый газ.

Фото: JOSEPH EID / AFP
Кабмин Ливана уйдет в отставку в полном составе

Люди вышли на улицы на фоне ожидаемой отставки правительства. Как сообщил министр здравоохранения Хамад Хасан, кабмин намерен уйти в отставку в полном составе. В ближайшее время ожидается заявление по этому поводу премьер-министра Хасана Диаба.

Как заявил министр общественных работ и транспорта Мишель Наджар, это не снимает с членов правительства ответственности, они продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Он унес жизни свыше 150 человек, тысячи пострадали, десятки людей числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, к взрыву привели сварочные работы, от которых загорелись 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры.

В конце прошлой недели на улицы Бейрута вышли десятки тысяч людей, потребовав тщательного расследования причин трагедии и наказания виновных, а также отставки правительства. По мнению протестующих, именно власти несут ответственность за произошедшее, поскольку не обеспечили правильные условия хранения опасного вещества. По их мнению, смениться должно не только правительство, но и состав парламента.

В мире Ближний Восток Ливан

Главное сегодня

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Кабмин Ливана уйдет в отставку в полном составе
Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи"
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии