Вышел трейлер новой игры серии Prince of Persia

Пока все внимание игровой общественности было приковано к онлайн-презентации Cyberpunk 2077, компания Ubisoft - будто бы тайком и стыдливо - опубликовала на платформе YouTube трейлер своей новой игры Prince of Persia: The Dagger of Time.

Сразу стоит оговориться, что это не продолжение культовой серии похождений Принца, выхода которого ждет огромное количество геймеров по всему миру.

Проект представляет собой VR-аттракцион для компании, в основе геймплея которого - побег из закрытого помещения.

Пользователи отреагировали на видео в основном негативно. "Зачем вы разбиваете мне сердце?", "Почему все это выглядит как низкобюджетное кино из 90-х?" - вопрошают недовольные игроки в комментариях.