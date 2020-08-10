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Вышел трейлер новой игры серии Prince of Persia

Текст:   Богдан Бобров
10.08.2020,  
20:11
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Пока все внимание игровой общественности было приковано к онлайн-презентации Cyberpunk 2077, компания Ubisoft - будто бы тайком и стыдливо - опубликовала на платформе YouTube трейлер своей новой игры Prince of Persia: The Dagger of Time.

Сразу стоит оговориться, что это не продолжение культовой серии похождений Принца, выхода которого ждет огромное количество геймеров по всему миру.

Проект представляет собой VR-аттракцион для компании, в основе геймплея которого - побег из закрытого помещения.

Пользователи отреагировали на видео в основном негативно. "Зачем вы разбиваете мне сердце?", "Почему все это выглядит как низкобюджетное кино из 90-х?" - вопрошают недовольные игроки в комментариях.

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