За последние пять лет цены на новые автомобили в РФ выросли на 40%

Стоимость новых легковых автомобилей за последние пять лет выросла на 40%. По итогам первого полугодия 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ составила 1,67 млн рублей. Об этом сообщает "Автостат".

По данным агентства, если в 2015 году в среднем по рынку цена на новый автомобиль составляла 1,2 млн рублей, то по итогам первого полугодия 2020 года она выросла до 1,67 млн рублей. То есть за пять лет средняя стоимость нового автомобиля увеличилась на 40%, или 500 тысяч рублей.

При этом, как отмечают аналитики агентства, стоимость иномарок выросла еще сильнее - на 44% (600 тысяч рублей) - до 1,96 млн рублей. В "Автостате" напоминают, что в 2015 году средневзвешенная цена иномарки была равна 1,36 млн рублей, а автомобиля отечественного бренда - 510 тысяч рублей. Отечественные автомобили прибавили меньше - 37%, или 190 тысяч рублей. "По итогам 1 полугодия нынешнего года их средневзвешенная цена достигла 700 000 рублей", - отмечают аналитики.

"Основной причиной роста стоимости автомобилей за этот период стала девальвация рубля по отношению к основными мировым валютам. Кроме того, на увеличение цен также влияли и другие факторы, например, рост НДС, повышение утилизационного сбора, инфляция", - пояснили причины роста цен в "Автостате".

С этими выводами согласны и автоэксперты российского подразделения международного консалтингового агентства JATO Dynamics Russia. "Главной тенденцией авторынка остается рост средневзвешенной цены автомобиля. В первой половине 2020 года она превысила отметку в 1,65 млн рублей, увеличившись на 8% к аналогичному периоду прошлого года. Начиная с середины марта, когда подскочили валютные курсы, мы наблюдаем постоянный рост розничных цен", - констатируют в JATO Dynamics.

По данным агентства, за прошедшие четыре месяца некоторые производители уже три-четыре раза поменяли прайс-листы, а по большинству брендов произошло как минимум два подорожания. "В среднем розничные цены выросли на 4%, примерно 16% моделей стали дороже на 5% и более. Дополнительный рост средневзвешенной цены обусловлен ажиотажной ситуацией марта-апреля, когда клиенты активно скупали дорогие модификации, а также общим смещением спроса в сторону SUV (по умолчанию более дорогих, чем модели малого или малого среднего класса) и премиум-сегмента", - пояснили в агентстве.

Как уже сообщала "РГ", за время пандемии на российском авторынке серьезно сократилась доля новых машин стоимостью до 1 миллиона рублей, а автомобили ценой до 500 тысяч рублей практически полностью исчезли из продажи. В результате чего значительная часть покупателей бюджетных машин переключились на вторичный рынок автомобилей.