Жуков призвал аннулировать результат матча РПЛ "Спартак" - "Сочи"

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и вице-спикер Госдумы Александр Жуков призвал аннулировать результат матча первого тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Сочи" из-за ошибок арбитров встречи.

"Я хочу высказаться не как болельщик "Спартака", а как человек, который давно смотрит в футбол и сам играл, - сказал Жуков, чьи слова приводит ТАСС. - Мне кажется, что для любого человека, который разбирается в футболе более-менее, очевидно, что эти судейские решения по пенальти были предвзятыми. На мой взгляд, Российскому футбольному союзу нужно очень серьезно подойти к этой ситуации. Думаю, что результат матча стоит аннулировать, а судей, которые были причастны к этому делу, скорее всего, стоит дисквалифицировать".

Матч "Спартака" и "Сочи" прошел в Москве в воскресенье и завершился со счетом 2:2. В ворота "красно-белых" было назначено два спорных пенальти, которые гости реализовали - на 15-й и 90-й минутах. И если в первом случае ошибку главного арбитра встречи Василия Казарцева и его видеассистента Алексея Еськова еще можно хоть как-то объяснить, то второе решение в конце матча вызвало бурю недовольства в футбольном сообществе.

После окончания игры владелец московского "Спартака" Леонид Федун пообещал снять команду с чемпионата, поскольку не видит смысла "участвовать в этой клоунаде". В то же время глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что Казарцев отстранен от дальнейшей работы, в отношении него и Еськова проведут проверку.