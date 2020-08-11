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11.08.2020 04:00
Рубрика: Общество

Эксперт назвал факторы, мешающие коронавирусу проникать в организм

Текст: Ольга Игнатова
Коронавирус постепенно становится менее загадочным. Так, ученые сейчас пытаются ответить на один из главных вопросов, интересующий, пожалуй, всех: почему на одних людей SARS-CoV-2 почти не действует или действует очень слабо, вызывая лишь временное недомогание, а другие оказываются прикованными к больничной койке, а потом вынуждены проходить длительную реабилитацию? Какие факторы помогают людям быть невосприимчивыми к инфекции?
Фото: Сергей Николаев/РГ
Эпидемиолог назвал новую группу риска по коронавирусу

"Многие исследования показали, что реакция организма на коронавирус, вызывающий COVID-19, и, соответственно, тяжесть протекания заболевания, могут зависеть от индивидуальных генетических особенностей человеческого организма, - пояснил "РГ" ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. - В настоящее время ученые изучают геномы пациентов с целью выявления генетических вариантов, позволяющих определить людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех, кто защищен своими генами".

В частности, стало известно, что полиморфизмы (мутации) в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки дыхательных путей, могут облегчить или затруднить проникновение вируса в клетки. Кроме того, как отмечает эксперт, реакция на новый коронавирус может зависеть от различий в лейкоцитарных генах HLA (главного комплекса гистосовместимости).

"Исследования продолжаются, и нас ждет еще очень много открытий, связанных с новым коронавирусом", - добавил Лебедев.

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