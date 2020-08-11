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11.08.2020 18:54
Рубрика: Происшествия

Детское место

Перед 1 сентября ГАИ дала рекомендации, как избежать всплеска аварийности
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
В Госавтоинспекции в этом году фиксируют снижение числа ДТП с участием детей. Но конец лета - такой период, когда число перевозок увеличивается, поэтому есть большой риск ухудшить эту статистику. Рисковать детскими жизнями никто не хочет, поэтому в ГИБДД стараются максимально обезопасить ситуацию на дорогах и параллельно донести до водителей, перевозящих маленьких пассажиров, как это следует делать безопасно.
В ГИБДД рекомендуют перевозить младенцев в автокресле категории "0" или автолюльке. Фото: Sbytovamn / istock В ГИБДД рекомендуют перевозить младенцев в автокресле категории "0" или автолюльке. Фото: Sbytovamn / istock
В ГИБДД рекомендуют перевозить младенцев в автокресле категории "0" или автолюльке. Фото: Sbytovamn / istock

"Проблема детского дорожно-транспортного травматизма, несмотря на снижение основных показателей аварийности с участием детей, остается актуальной и требует повышенного внимания со стороны как Госавтоинспекции, так и общественности, - сообщили в ГИБДД. - Так, за 7 месяцев 2020 года количество ДТП с участием несовершеннолетних на дорогах сократилось на 21 процент, число погибших и раненых - на 15,6 процента и 21,6 процента соответственно (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)".

Но в августе, когда несовершеннолетние приезжают домой с каникул, перевозки детей резко увеличиваются.

Возрастает и количество междугородних поездок.

Это время по статистике дорожных происшествий считается самым опасным с точки зрения детского травматизма. Именно сейчас дети массово возвращаются с мест отдыха.

Поэтому в Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют всем быть сейчас предельно внимательными.

"Одной из наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения являются дети-пассажиры. Необходимо помнить, что динамика современного автомобиля и интенсивность уличного трафика требуют обеспечить им повышенный уровень защиты, которую может дать правильно подобранное и установленное детское удерживающее устройство, снижающее риск получения травм при ДТП в 5 раз", - отмечают в ГИБДД России.

Наиболее безопасным местом для детского кресла в машине является среднее место на заднем сиденье, самым опасным - переднее пассажирское

Наиболее безопасным местом для установки детского кресла в автомобиле является среднее место на заднем сиденье, самым опасным - переднее пассажирское сиденье. Это подтверждено многочисленными краш-тестами, проведенными за рубежом и в России. На переднее пассажирское сиденье детское автокресло ставится в крайнем случае и только при отключенной подушке безопасности. Ребенок в автокресле должен сидеть спиной по ходу движения, - при столкновении такой способ установки автокресла снизит силу фронтального удара и убережет малыша от серьезных травм. Новорожденного необходимо размещать в автокресле категории "0", или автолюльке спиной по ходу движения.

За перевозку ребенка без детского удерживающего устройства предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.

Озаботились в ГИБДД и средствами передвижения, которыми подростки и дети управляют самостоятельно. Важно помнить, что для передвижения на мопеде несовершеннолетнему, достигшему 16 лет, необходимо иметь водительское удостоверение категории "М". За управление мопедом водителем, не имеющим прав, предусмотрен штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. "При этом транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку", - рассказали автоинспекторы.

Если подросток младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители.

Отмечается, что, прежде чем подросток сядет за руль любого средства передвижения, важно позаботиться о его безопасности и вместе с ним подобрать защитную экипировку: шлем, по возможности - специальный костюм и обувь, наколенники и перчатки. Использование амуниции желательно и при управлении средствами индивидуальной мобильности - сигвеи, электросамокаты, моноколеса.

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