Новости

Один человек погиб в ходе уличных протестов в Минске 03:46
Турция установила новые правила въезда в страну 03:40
Трамп снова заявил, что пригласил бы Путина на саммит G7 03:13
Президент Филиппин готов испытать на себе российскую вакцину 02:55
"Манчестер Юнайтед" одолел "Копенгаген" и вышел в полуфинал Лиги Европы 02:50
Трамп рассказал журналистам о стрельбе рядом с Белым домом 02:45
Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома 01:55
Арбитр VAR матча "Спартака" с "Сочи" объяснил назначение второго пенальти 01:36
Работников вредных производств освободят от медосмотров 01:32
"Интер" и "МЮ" вышли в полуфинал Лиги Европы 00:55
У продолжения "Трона" появился режиссер 10.08.2020
Итальянский пенсионер оштрафован за 166 евро за кукареканье своего петуха 10.08.2020
Концерн Toshiba прекратил производство ноутбуков, начатое 35 лет назад 10.08.2020
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 10.08.2020
Володин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси 10.08.2020
МИД РФ прокомментировал события в Беларуси 10.08.2020
Судья матча "Спартак" - "Сочи": Не считаю второй пенальти явной ошибкой 10.08.2020
В августе россияне стали делать меньше покупок 10.08.2020
Милорад Додик поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах 10.08.2020
В России стало одним доступным седаном меньше 10.08.2020
РФ даст зеркальный ответ на высылку российских дипломатов из Словакии 10.08.2020
Суд взыскал с экс-главы Серпуховского района имущества на 1 млрд рублей 10.08.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 9 600 человек 10.08.2020
Роман Широков избил судью во время матча любительских команд 10.08.2020
Биржевая цена бензина АИ-95 снизилась почти на 6 процентов 10.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
11.08.2020 02:55
Рубрика: В мире

Президент Филиппин готов испытать на себе российскую вакцину

Текст: Юрий Когалов

Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил готовность одним из первых испытать российскую вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: iStock
Вакцина от COVID-19 в этом году будет доступна только взрослым

По словам Дутерте, своим поступком он докажет, что российская сторона не ошиблась, предложив Филиппинам свою вакцину. Президент уверен, что она "принесет пользу человечеству". "Когда она прибудет, я предоставлю общественности доказательство о моей вакцинации, чтобы не было сплетен, я сделаю инъекцию. Я буду первым, над кем будет проведен эксперимент, меня это устраивает", - заявил Дутерте. После этого прививку можно будет делать всем остальным.

Ранее посол РФ на Филиппинах Игорь Ховаев сообщил, что Москва готова поставлять в Манилу вакцину против коронавируса и инвестировать в ее производство на Филиппинах.

В мире Юго-Восточная Азия Филиппины Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Президент Ливана принял отставку правительства
Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи"
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии