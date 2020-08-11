Президент Филиппин готов испытать на себе российскую вакцину

Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил готовность одним из первых испытать российскую вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Дутерте, своим поступком он докажет, что российская сторона не ошиблась, предложив Филиппинам свою вакцину. Президент уверен, что она "принесет пользу человечеству". "Когда она прибудет, я предоставлю общественности доказательство о моей вакцинации, чтобы не было сплетен, я сделаю инъекцию. Я буду первым, над кем будет проведен эксперимент, меня это устраивает", - заявил Дутерте. После этого прививку можно будет делать всем остальным.

Ранее посол РФ на Филиппинах Игорь Ховаев сообщил, что Москва готова поставлять в Манилу вакцину против коронавируса и инвестировать в ее производство на Филиппинах.