РФС выступил с заявлением о ситуации с нападением Широкова на арбитра

В российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали инцидент с участием бывшего капитана сборной Романом Широковым, который во время любительского матча избил судью Никиту Данченкова.

В РФС подчеркнули: департамент судейства и судейский комитет организации осуждает "физическое воздействие на арбитра со стороны участников игры".

"Надеемся, что виновные в подобном понесут адекватное наказание. Никита Данченков входит в список ассистентов на матчи ПФЛ. РФС готов оказать ему всю необходимую поддержку по реабилитации и восстановлению", - говорится в сообщении РФС в Telegram.

Ранее стало известно, что Данченков обратился в полицию. А телеканал "Матч ТВ", на котором Широков выступает в качестве эксперта, отстранил его от работы.