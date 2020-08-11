Новости

Три российских дипломата с семьями покинули Словакию 14:48
Умер лауреат "Оскара" Курт Людтке 14:37
В Ленобласти на учениях по тревоге подняли комплексы "Искандер-М" 14:25
Вузовским преподавателям помогут получить навыки работы онлайн 14:18
Роман Широков отстранен от эфиров на "Матч ТВ" 14:16
В Швейцарии родителям не разрешили сопровождать детей в школу 1 сентября 13:57
Тихонов высказался об избиении Широковым судьи 13:55
Биография Есенина ляжет в основу драматического триллера 13:47
СМИ: "Наполи" начал переговоры по трансферу футболиста ЦСКА Влашича 13:40
У сериала "Игра на выживание" появились трейлер и дата премьеры 13:29
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт 13:28
Лесные пожары на Чукотке полностью ликвидированы 13:25
Вышел трейлер сериала про "ангарского маньяка" с Ксенией Собчак 13:20
NVIDIA покажет новые видеокарты 31 августа 13:10
"Яндекс" запустил платформу для самозанятых 12:48
Про друга Губки Боба Патрика снимут отдельный сериал 12:41
Зеленский подписал закон об игорном бизнесе 12:40
Региональные вузы получили более 9 тысяч дополнительных бюджетных мест 12:36
Корректировка соглашения с Кипром даст бюджету РФ 130-150 млрд рублей 12:36
Синоптики рассказали, почему прогноз погоды не всегда сбывается 12:28
Фальков: Дипломы получили более полумиллиона выпускников вузов 12:27
У вокалиста Entombed Петрова диагностирован неоперабельный рак 12:25
Путин назвал несправедливым снижение выплат медикам из-за пандемии 12:21
Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса 12:16
В Финляндии вводят обязательный карантин после путешествий 12:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
11.08.2020 14:16
Рубрика: Спорт

Роман Широков отстранен от эфиров на "Матч ТВ"

Текст: Артур Нанян

Бывший футболист сборной России Роман Широков, который является экспертом на телеканале "Матч ТВ", отстранен от эфиров после нападения на судью во время игры любительских команд. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

Фото: instagram.com
Избитый Широковым судья рассказал о своем самочувствии

По его словам, Широков должен был обозревать сегодня Лигу чемпионов.

"Накануне вечером руководитель программы "Все на Матч" Андрей Петров принял абсолютно правильное решение отстранить Широкова от всех эфиров программы. Пострадавшему арбитру еще раз желаю скорейшего выздоровления и возобновления карьеры", - написал Губерниев.

Чуть ранее Широков принес извинения арбитру за случившееся.

Спорт Футбол Вокруг футбола

Главное сегодня

Первыми вакцину от коронавируса получат медики и учителя
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах
Турция установила новые правила въезда в страну
Избитый Широковым судья рассказал о своем самочувствии
Арбитра матча "Спартак" - "Сочи" отстранили от судейства