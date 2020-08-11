Роман Широков отстранен от эфиров на "Матч ТВ"

Бывший футболист сборной России Роман Широков, который является экспертом на телеканале "Матч ТВ", отстранен от эфиров после нападения на судью во время игры любительских команд. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

По его словам, Широков должен был обозревать сегодня Лигу чемпионов.

"Накануне вечером руководитель программы "Все на Матч" Андрей Петров принял абсолютно правильное решение отстранить Широкова от всех эфиров программы. Пострадавшему арбитру еще раз желаю скорейшего выздоровления и возобновления карьеры", - написал Губерниев.

Чуть ранее Широков принес извинения арбитру за случившееся.