СМИ сообщили о массовых увольнениях медиков в США

Последний резонансный случай произошел в воскресенье, 9 августа, когда директор департамента общественного здравоохранения Калифорнии Соня Энджелл была уволена из-за технического сбоя в системе. По этой причине оказались заблокированы сотни тысяч результатов тестов на вирусы, содержащих информацию, которая должна была использоваться для принятия решений о возобновлении деятельности предприятий и школ.

На прошлой неделе был уволен уполномоченный представитель управления здравоохранения Нью-Йорка после нескольких месяцев трений с департаментом полиции и мэрией. Другая внезапная отставка произошла 10 августа. Хосе Васкес, глава департамента здравоохранения округа Старр в Техасе, уволился после того, как власти отклонили предложение увеличить его зарплату с 5 000 до 10 000 долларов в месяц. Васкес работал 60 часов в неделю в округе, который считается одним из самых бедных в США. Также территория вошла в число наиболее пострадавших от коронавируса SARS-CoV-2.

В Оклахоме с начала вспышки заболевания в марте были уволены государственный комиссар здравоохранения и государственный эпидемиолог. В сельской местности штата Колорадо Эмили Браун была уволена с должности директора департамента общественного здравоохранения округа Рио-Гранде после конфликта с местными властями из-за рекомендаций о возобновлении деятельности предприятий. Сменивший ее специалист тоже подал в отставку.

Журналистское расследование выявило, что с апреля в 23 штатах 49 государственных и местных руководителей здравоохранения подали в отставку, вышли на пенсию или были уволены. Список увеличился более чем на 20 человек с июня.

Доктор Том Фриден, бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, назвал эти цифры ошеломляющими. По его словам, они отражают тенденцию глубоких разногласий между медицинскими работниками и правительственными чиновниками по поводу борьбы с коронавирусом. При этом многие увольнения и отставки связаны с конфликтами между врачами и чиновниками из-за разных подходов к ношению масок и соблюдению правил социального дистанцирования. Несмотря на научные данные, многие политики и чиновники в США утверждали, что в таких мерах нет необходимости. "Это не разный подход в отношении безопасности здоровья, это политический раскол", - заключил Фриман.

Последние несколько месяцев были "разочаровывающими, утомительными и обескураживающими" для чиновников общественного здравоохранения, заявила бывший комиссар здравоохранения Западной Вирджинии Кэти Слемп, которую в июне заставил уйти в отставку губернатор-республиканец Джим Джастис. "Вы заботитесь о сообществе, вы привержены своей работе и социальной роли, которую вам отводят. Вы чувствуете себя обязанным служить, но в нынешних условиях это действительно сложно", - сказала Слемп.

Некоторые представители сферы здравоохранения США заявили, что они ушли в отставку по семейным обстоятельствам, а некоторые перешли в другие агентства, не выдержав напряженного графика работы практически без выходных. Они жаловались, что перегружены работой, им недоплачивают, недооценивают их способности или заставляют работать в "невыносимых условиях".

"Для меня разногласия, стресс и отставки, происходящие со всех сторон, являются следствием отсутствия реальной национальной программы ответных мер на вспышку коронавируса", - сказал доктор Мэтт Уиллис, санитарный врач округа Марин в Северной Калифорнии, также ушедший в отставку.

Многие руководители в сфере общественного здравоохранения сообщали об угрозах смертью и запугивании. Некоторые узнали, что их домашние адреса опубликованы в соцсетях. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что его жена и дочери получали угрозы.

Цифры

Согласно последним данным, в Соединенных Штатах коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у более 5 миллионов человек, а скончались от COVID-19 более 163 тысяч американцев. Это самый высокий показатель в мире. Подтвержденное количество случаев коронавируса в мире 11 августа превысило 20 миллионов, при этом умерли от смертельной инфекции почти 740 тысяч человек.

Между тем

С 2010 года расходы на государственные департаменты здравоохранения в США снизились на 16 процентов, а сумма, выделяемая на местные департаменты здравоохранения, уменьшилась на 18% . Кроме того, 38 тысяч рабочих мест в сфере общественного здравоохранения были сокращены после рецессии 2008 года.