Тихонов высказался об избиении Широковым судьи

Экс-футболист московского "Спартака", а ныне тренер Андрей Тихонов прокомментировал скандальный инцидент с участием Романа Широкова, который во время игры ударил арбитра.

В понедельник во время матча любительских команд 39-летний Широков ударил главного арбитра матча кулаком по лицу, после того как получил красную карточку. В той игре Тихонов был партнером по команде бывшего полузащитника санкт-петербургского "Зенита" и сборной России.

По словам Тихонова, находившегося в тот момент на поле, он пытался придержать судью, чтобы тот не удалял Широкова. "Я говорил ему, что не надо обострять. Просто прошел бы момент и все. Видимо, меня не услышали, поэтому так и получилось", - цитирует его РИА Новости.

Впоследствии Широков принес извинения арбитру.