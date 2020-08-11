В ходе стрельбы у Белого дома был ранен сотрудник Секретной службы США

В ходе стрельбы у Белого дома пострадал сотрудник Секретной службы США. Полученные ранения не угрожают его жизни, подчеркнули врачи.

"Произошла настоящая стрельба, и кого-то доставили в больницу", - сказал, комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп. По его словам, человек, стрелявший в офицера и пытавшийся пробраться через забор в Белый дом, также был ранен.

В понедельник вечером Секретная служба написала в Twitter, что стрелка и офицера секретной службы доставили в местную больницу. Позже выяснилось, что нападавший был доставлен в больницу Университета Джорджа Вашингтона в бессознательном состоянии.

Напомним, что в понедельник агенты Секретной службы США вывели Трампа из-за зала для пресс-конференций через 5 минут после начала брифинга по коронавирусу. Еще спустя девять минут президент вернулся, сказав, что у Белого дома "стреляли", но ситуация находится "под контролем", сообщают американские СМИ.

Стрельба произошла на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания авеню, всего в нескольких кварталах от Белого дома. Здание американской администрации было закрыто после инцидента. Сотрудники правоохранительных органов выясняют мотив действий подозреваемого, а также здоров ли психически устроивший перестрелку человек. Трамп похвалил сотрудников Секретной службы за их работу по обеспечению его безопасности. На вопрос, потрясен ли он инцидентом, американский президент задал встречный вопрос журналистам: "Не знаю. Я выгляжу сбитым с толку?".