Новости

В ходе стрельбы у Белого дома был ранен сотрудник Секретной службы США 06:45
Эксперты перечислили опасные для безналичного расчета места 06:45
Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" выиграл драфт-лотерею НХЛ 05:21
Тайфун "Мекхала" обрушился на восточное побережье Китая 05:20
В Бурятии ребенок погиб дотронувшись до электропровода 04:38
Демонстранты и подразделения МВД Беларуси покинули центр Минска 03:46
Турция установила новые правила въезда в страну 03:40
Трамп снова заявил, что пригласил бы Путина на саммит G7 03:13
Президент Филиппин готов испытать на себе российскую вакцину 02:55
"Манчестер Юнайтед" одолел "Копенгаген" и вышел в полуфинал Лиги Европы 02:50
Трамп рассказал журналистам о стрельбе рядом с Белым домом 02:45
Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома 01:55
Арбитр VAR матча "Спартака" с "Сочи" объяснил назначение второго пенальти 01:36
Работников вредных производств освободят от медосмотров 01:32
"Интер" и "МЮ" вышли в полуфинал Лиги Европы 00:55
У продолжения "Трона" появился режиссер 10.08.2020
Итальянский пенсионер оштрафован за 166 евро за кукареканье своего петуха 10.08.2020
Концерн Toshiba прекратил производство ноутбуков, начатое 35 лет назад 10.08.2020
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 10.08.2020
Володин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси 10.08.2020
МИД РФ прокомментировал события в Беларуси 10.08.2020
Судья матча "Спартак" - "Сочи": Не считаю второй пенальти явной ошибкой 10.08.2020
В августе россияне стали делать меньше покупок 10.08.2020
Милорад Додик поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах 10.08.2020
В России стало одним доступным седаном меньше 10.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
11.08.2020 06:45
Рубрика: В мире

В ходе стрельбы у Белого дома был ранен сотрудник Секретной службы США

Текст: Максим Макарычев
В ходе стрельбы у Белого дома пострадал сотрудник Секретной службы США. Полученные ранения не угрожают его жизни, подчеркнули врачи.
Фото: EPA/Stefani Reynolds Фото: EPA/Stefani Reynolds
Фото: EPA/Stefani Reynolds

"Произошла настоящая стрельба, и кого-то доставили в больницу", - сказал, комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп. По его словам, человек, стрелявший в офицера и пытавшийся пробраться через забор в Белый дом, также был ранен.

В понедельник вечером Секретная служба написала в Twitter, что стрелка и офицера секретной службы доставили в местную больницу. Позже выяснилось, что нападавший был доставлен в больницу Университета Джорджа Вашингтона в бессознательном состоянии.

В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа

Напомним, что в понедельник агенты Секретной службы США вывели Трампа из-за зала для пресс-конференций через 5 минут после начала брифинга по коронавирусу. Еще спустя девять минут президент вернулся, сказав, что у Белого дома "стреляли", но ситуация находится "под контролем", сообщают американские СМИ.

Стрельба произошла на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания авеню, всего в нескольких кварталах от Белого дома. Здание американской администрации было закрыто после инцидента. Сотрудники правоохранительных органов выясняют мотив действий подозреваемого, а также здоров ли психически устроивший перестрелку человек. Трамп похвалил сотрудников Секретной службы за их работу по обеспечению его безопасности. На вопрос, потрясен ли он инцидентом, американский президент задал встречный вопрос журналистам: "Не знаю. Я выгляжу сбитым с толку?".

В мире США Дональд Трамп

Главное сегодня

Трамп снова заявил, что пригласил бы Путина на саммит G7
Президент Ливана принял отставку правительства
Эксперты перечислили опасные для безналичного расчета места
Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%
Турция установила новые правила въезда в страну
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии