В России создали сайт с актуальной информацией о вакцине против COVID-19

РФПИ совместно с НИЦ имени Гамалеи создал веб-сайт sputnikvaccine.com, на котором содержится актуальная информация о первой российской вакцине против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сегодня на брифинге глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Фото: пресс-служба Минздрава РФ / РИА Новости
Интерес к вакцине проявили множество стран, поэтому сайт ориентирован не только на российских граждан и специалистов. Предполагаемое торговое название вакцины для зарубежных рынков - Sputnik V.
"На сайте можно ознакомиться с принципом действия вакцины, прочитать, чем она отличается от других препаратов и следить за развитием наших международных партнерств, направленных на ее производство за рубежом", - отметил Дмитриев.
Информация на сайте представлена на семи языках, она будет обновляться регулярно.