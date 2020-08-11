В России создали сайт с актуальной информацией о вакцине против COVID-19

Интерес к вакцине проявили множество стран, поэтому сайт ориентирован не только на российских граждан и специалистов. Предполагаемое торговое название вакцины для зарубежных рынков - Sputnik V.

"На сайте можно ознакомиться с принципом действия вакцины, прочитать, чем она отличается от других препаратов и следить за развитием наших международных партнерств, направленных на ее производство за рубежом", - отметил Дмитриев.

Информация на сайте представлена на семи языках, она будет обновляться регулярно.