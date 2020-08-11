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11.08.2020 13:26
Рубрика: Общество

Вакцинацию медиков от COVID-19 могут начать в конце августа или в сентябре

Вакцинация от коронавируса может начаться уже в конце этого месяца или в следующем. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, первыми вакцину получат медицинские работники.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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- Очень надеемся, что в конце августа - в сентябре уже начнет появляться вакцина, первой категорией для вакцинирования которой станут, как мы надеемся, медицинские работники, - рассказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Напомним, сегодня президент провел в режиме видеоконференции совещание с членами правительства о ходе подготовки образовательных организаций к началу нового учебного года. В начале совещания глава государства рассказал о том, что впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, вакцина показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований.

Общество Здоровье Власть Работа власти Правительство Вице-премьеры Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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