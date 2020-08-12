Указ губернатора Архангельской области от 7 августа 2020 года № 119-у "О внесении изменений в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 29 апреля 2020 года № 63-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятия дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и от 29 апреля 2020 года № 63-у "Об обеспечении реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года №316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области" (далее - изменения).

2. Настоящий указ, за исключением отдельных положений, предусмотренных настоящим пунктом, вступает в силу со дня его официального опубликования.

Подпункт 3, подпункты "а" и "б" подпункта 9, подпункты "а" и "г" подпункта 25 пункта 1, пункт 2 изменений вступают в силу с 10 августа 2020 года, но не ранее дня официального опубликования настоящего указа.

Подпункты 4 и 5 пункта 1 изменений вступают в силу с 8 августа 2020 года, но не ранее дня официального опубликования настоящего указа.

Подпункт 7 и подпункт "в" подпункта 9 пункта 1 изменений распространяются на отношения, возникшие с 1 августа 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губериагора Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 7 августа 2020 г. № 119-у

Изменения, которые вносятся в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 29 апреля 2020 года № 63-у

1. В указе Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)":

1) пункт 2 исключить;

2) пункт 21 исключить;

3) пункты 3 и 31 исключить;

4) в пункте 4:

а) абзацы первый - третий заменить текстом следующего содержания:

"4. Запретить на период действия режима повышенной готовности проведение на территории Архангельской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий, предполагающих непосредственное нахождение граждан в месте проведения таких мероприятий.";

б) абзац четвертый считать абзацем вторым;

в) абзац пятый считать абзацем третьим и в нем слова "на территории Архангельской области" заменить словами ", государственных и муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на территории Архангельской области";

г) абзац шестой считать абзацем четвертым и в нем цифры "15" заменить цифрами "30";

д) абзацы седьмой и восьмой считать абзацами пятым и шестым соответственно;

е) дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:

"5) уборку территории с участием жителей муниципальных образований Архангельской области, включая уборку прилегающей территории работниками организаций, а также с привлечением добровольцев (волонтеров);

6) иные случаи, предусмотренные настоящим указом.";

5) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Установить следующие ограничения деятельности отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей:

1) до 14 августа 2020 года включительно на территории городского округа "Город Архангельск" приостанавливается работа организаций общественного питания, за исключением:

а) предоставления услуг по доставке готовой еды, по предоставлению еды на вынос. При предоставлении еды на вынос не допускаются вскрытие упаковки и употребление еды в помещениях таких организаций или индивидуальных предпринимателей;

б) столовых, буфетов, кафе и иных организаций общественного питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, в части организации питания таких работников;

в) организации общественного питания в части оказания услуг, предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах), за исключением случаев, указанных в подпунктах "а" - "в" подпункта 2 настоящего пункта;

2) предприятия общественного питания осуществляют деятельность с 8 августа 2020 года на территории Архангельской области, за исключением территории городского округа "Город Архангельск", а также с 15 августа 2020 года на территории городского округа "Город Архангельск":

а) исключая обслуживание торжественных мероприятий (банкетов), а также проведение любых иных массовых мероприятий в объектах общественного питания;

б) исключая процесс курения кальянов в объектах общественного питания;

в) исключая функционирование дискотек и танцевальных площадок в объектах общественного питания;

г) при условии обязательного соблюдения Методических рекомендаций "МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2020 года;

3) до 1 сентября 2020 года включительно на территории Архангельской области приостанавливается деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов (код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) (далее - ОКВЭД2): 59.14);

4) до 1 сентября 2020 года включительно на территории Архангельской области приостанавливается предоставление услуг в сфере культурноразвлекательного досуга клиентов (код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): 90), предполагающих непосредственное нахождение потребителей в местах оказания таких услуг, за исключением организации государственными учреждениями Архангельской области и муниципальными учреждениями муниципальных образований в сфере культуры представлений, концертов и прочих сценических выступлений на открытом воздухе с соблюдением социального дистанцирования;

5) до 14 августа 2020 года включительно на территории городского округа "Город Архангельск" приостанавливается деятельность в области спорта (коды по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): 93.1, 93.11, 93.12, 93.13, 93.19), деятельность тиров, школ танцев (коды по ОКВЭД2: 93.29, 93.29.2), предполагающая непосредственное нахождение потребителей в местах оказания услуг, за исключением:

а) организации и проведения тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Архангельской области, спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Архангельской области по соответствующему виду спорта, профессиональных спортивных клубов (клуб по хоккею с мячом "Водник", мини-футбольный клуб "Северная Двина"), государственных и муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку;

б) проведения занятий спортом и физическими упражнениями на открытом воздухе для групп не более 30 человек одновременно при соблюдении социального дистанцирования (не допуская посещения гражданами зданий, строений, сооружений, помещений в них, предназначенных для оказания таких услуг);

6) деятельность в области спорта (коды по ОКВЭД2: 93.1, 93.11, 93.12, 93.13, 93.19), деятельность тиров, школ танцев (коды по ОКВЭД2: 93.29, 93.29.2) осуществляется с 8 августа 2020 года на территории Архангельской области, за исключением территории городского округа "Город Архангельск", а также с 15 августа 2020 года на территории городского округа "Город Архангельск":

а) исключая проведение спортивных мероприятий (спортивных событий) с участием зрителей (посетителей), в том числе с продажей билетов зрителям;

б) с загрузкой объектов не более 50 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения;

в) при условии обязательного соблюдения Методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года, "МР 3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена.

Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года;

г) деятельность спортивных клубов, фитнес-центров (коды по ОКВЭД2: 93.12, 93.13) осуществляется при условии обеспечения:

проведения бесконтактного контроля температуры тела посетителей и работников фитнес-центров при входе с незамедлительным отстранением от нахождения на рабочем месте, а также недопущением в помещение фитнес-центра лиц с повышенной температурой и признаками первых респираторных симптомов;

организации при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового - не менее 60 процентов по массе), в том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;

оказания услуг по предварительной записи;

социального дистанцирования между посетителями не менее 1,5 метра;

проведения групповых занятий в фитнес-центре с соблюдением требований социального дистанцирования не менее 1,5 метра между посетителями;

ведения журнала (с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества посетителей, места проживания (пребывания);

входа в помещение исключительно в индивидуальных средствах защиты органов дыхания (маски, респираторы);

работы персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и средств индивидуальной защиты рук (перчатки), за исключением тренеров, проводящих групповые занятия, во время проведения указанных занятий;

единовременного нахождения посетителей в фитнес-центре из расчета не более одного посетителя на 8 кв. метров общей площади фитнес-центра;

санитарной обработки помещений фитнес-центра, а также твердых контактных поверхностей общественных зон с применением дезинфицирующих средств, дезинфицирования тренажеров, шкафчиков для хранения вещей посетителей и ключей от них после каждого посетителя;

7) до 1 сентября 2020 года включительно на территории Архангельской области приостанавливается деятельность в области отдыха и развлечений (код по ОКВЭД2: 93.2), предполагающая непосредственное нахождение потребителей в местах оказания таких услуг, за исключением деятельности тиров, школ танцев;

8) до 1 сентября 2020 года включительно на территории Архангельской области приостанавливается:

деятельность по предоставлению услуг для организации процесса курения кальянов;

деятельность салонов татуажа и пирсинга (код по ОКВЭД2: 96.09);

деятельность букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, ломбардов, а также микрофинансовых организаций, за исключением указанных организаций с участием Архангельской области или муниципальных образований, являющихся организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области;

9) до 14 августа 2020 года включительно на территории городского округа "Город Архангельск" приостанавливается деятельность физкультурно-оздоровительная (код по ОКВЭД2): 96.04), за исключением:

деятельности соляриев, салонов для снижения веса и похудения;

деятельности бань для жителей, проживающих в жилых помещениях в домах, необорудованных в установленном порядке ваннами или душевыми кабинами, или в домах, в которых отсутствуют централизованное горячее водоснабжение либо горячее водоснабжение с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, либо поквартирные газовые водонагреватели, либо поквартирные водонагреватели, работающие на твердом топливе (с ограничением количества посетителей не более пяти человек одновременно, по предварительной записи, с обязательной санитарной обработкой помещений и дезинфекцией после каждой группы посетителей, с обязательным соблюдением Методических рекомендаций, указанных в подпункте 10 настоящего пункта);

10) деятельность физкультурно-оздоровительная (код по ОКВЭД2): 96.04) осуществляется с 8 августа 2020 года на территории Архангельской области, за исключением территории городского округа "Город Архангельск", а также с 15 августа 2020 года на территории городского округа "Город Архангельск" с обязательным соблюдением Методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0181-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 мая 2020 года, "МР 3.1/2.2.0173/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 апреля 2020 года;

11) реализация образовательными организациями дополнительных образовательных программ осуществляется с использованием дистанционных образовательных технологий или с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 211 и 212 настоящего указа;

12) экскурсионные услуги предоставляются с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 241 настоящего указа;

13) деятельность музеев, выставочных залов, библиотек, архивов на территории Архангельской области осуществляется с учетом требований, предусмотренных пунктом 24 настоящего указа.";

6) дополнить новым пунктом 6 следующего содержания:

"6. Установить, что:

1) организации, осуществляющие деятельность по предоставлению услуг стирки и химической чистки, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением Методических рекомендаций "МР 3.1/2.2.0173/2-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы прачечных и химчисток с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 апреля 2020 года;

2) организации, осуществляющие деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением Методических рекомендаций "МР 3.1/2.2.0173/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 апреля 2020 года;

3) организации, осуществляющие деятельность по техническому обслуживанию автомобилей, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением Методических рекомендаций "МР 3.1/2.2.0173/4-20.3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы предприятий по техническому обслуживанию автомобилей с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 апреля 2020 года;

4) организации, осуществляющие деятельность ателье, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением Методических рекомендаций "МР 3.1/2.2.0173/3-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы ателье с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 апреля 2020 года;

5) организации, осуществляющие деятельность торговли оптовой и розничной, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением Методических рекомендаций "МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 1 июня 2020 года;

6) организации, осуществляющие деятельность гостиниц и иных средств размещения, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением Методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года;

7) организации, осуществляющие деятельность санаторно-курортных организаций, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением Методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0197-20. Изменения № 1 в МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19". Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 июня 2020 года;

8) организации, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и багажа, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением Методических рекомендаций "МР 3.1/2.5.0172/4-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.5. Гигиена и эпидемиология на транспорте. Рекомендации по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20 апреля 2020 года.";

7) в пункте 7:

а) абзац первый после слов "Иностранным гражданам" дополнить словами "и лицам без гражданства";

б) в подпункте 1:

слова "от 7 июля 2020 года № 18" заменить словами "от 27 июля 2020 года № 22";

слова "по прибытии" заменить словами "в случае прибытия";

в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций;";

г) подпункт 4 дополнить вторым абзацем следующего содержания;

"Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в целях осуществления трудовой деятельности, выполняют требования по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.";

8) в пункте 9:

а) подпункт 1 исключить;

б) подпункт 5 исключить;

9) в пункте 12:

а) в подпункте 3 цифру "3," исключить;

б) в подпункте 8 цифру "3," исключить;

в) в подпункте 30:

в абзаце первом слова "постановлением от 18 марта 2020 года № 7" заменить словами "постановлениями от 18 марта 2020 года № 7 и от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19"";

абзац третий исключить;

10) в пункте 14:

а) подпункт 19 исключить;

б) подпункт 22 изложить в следующей редакции:

"22) обеспечить постепенное восстановление оказания всех видов плановой медицинской помощи в государственных медицинских организациях Архангельской области в стационарных, амбулаторных условиях и условиях дневного стационара в установленные министерством здравоохранения Архангельской области порядке и сроки;";

11) в пункте 15 слова "комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности" заменить словами "оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Архангельской области";

12) в пункте 18:

а) абзац третий подпункта 3 исключить;

б) подпункты 10 и 11 исключить;

13) в пункте 20:

а) в подпункте 1:

в абзаце первом:

после слова "реализующих" дополнить словами "образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования,";

слова "с использованием дистанционных образовательных технологий" заменить словами "в соответствии с Методическими рекомендациями "МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года, рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 мая 2020 года № 02/9060-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"";

абзацы второй и третий исключить;

б) подпункт 12 исключить;

в) подпункт 2 исключить;

14) пункт 21 исключить;

15) в абзаце втором пункта 212 слово "семи" заменить цифрами "10";

16) пункт 23 исключить;

17) в пункте 24:

а) в подпункте 1:

слова "музеями, выставочными залами," исключить;

дополнить словами ", за исключением организации государственными учреждениями Архангельской области и муниципальными учреждениями муниципальных образований в сфере культуры представлений, концертов и прочих сценических выступлений на открытом воздухе с соблюдением социального дистанцирования";

б) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

"12) организовать деятельность государственных музеев Архангельской области и муниципальных музеев муниципальных образований, включая выставочные залы, по предварительной записи, исходя из расчета один посетитель на 4 кв. метра, а также с соблюдением Методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10 июня 2020 года;";

18) в пункте 241:

а) слово "пяти" заменить цифрами "12";

б) слова "10 человек" заменить словами "20 человек";

в) слова ", исключая посещение экспозиций и выставок, расположенных внутри зданий" исключить;

г) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Посещение экспозиций и выставок, расположенных внутри зданий, осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных подпунктом 12 пункта 24 настоящего указа.";

19) подпункт 4 пункта 26 исключить;

20) пункт 27 исключить;

21) пункт 29 исключить;

22) подпункт 2 пункта 30 дополнить словами "и организации приема общественной приемной Правительства Архангельской области, в том числе при проведении выездных приемов граждан в муниципальных образованиях";

23) пункт 371 исключить;

24) подпункт 1 пункта 381 после слов ""Северная Двина")" дополнить словами ", государственных и муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку";

25) в пункте 39:

а) в подпункте 2 цифру "3," исключить;

б) подпункт 4 исключить;

в) подпункт 10 исключить;

г) в подпункте 14 цифру "3," исключить;

д) подпункт 15 исключить.

2. В указе Губернатора Архангельской области от 29 апреля 2020 года № 63-у "Об обеспечении реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области":

1) в пункте 2:

а) подпункт 3 исключить;

б) в подпункте 5 слова ", в том числе с применением режима дистанционной профессиональной служебной (трудовой) деятельности" исключить;

2) подпункт 4 пункта 3 исключить;

3) абзацы третий - шестой пункта 7 исключить.







