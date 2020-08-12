Экс-посол России в Минске назвал главную цель протестов в Беларуси

Бывший глава российской дипмиссии в Минске Александр Суриков прокомментировал события в Беларуси последних дней. По мнению дипломата, которое он высказал в интервью "Интерфаксу", организаторы беспорядков в Минске преследуют "главную цель - разорвать Россию и Беларусь".

Как отметил экс-посол, занимавший эту должность с 2006 по 2018 годы, белорусская оппозиция, не признавшая итогов президентских выборов 9 августа, изначально сознательно сделала ставку на силовое противостояние органам власти и отказ от диалога. Александр Суриков не исключил отдельных "издержек" со стороны белорусских избиркомов, однако в целом объявленные результаты голосования, по его словам, не вызывают сомнений.

По прогнозам дипломата, ситуация в соседней республике придет в норму уже через несколько дней, на отношениях с Россией она не отразится. По мнению Сурикова, споры относительно цен на углеводороды из российско-белорусской повестки никуда не уйдут, но политического раскола опасаться не приходится.