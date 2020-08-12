Geely привезет "убийцу" BMW под странным названием, но с мощным мотором

Geely сертифицировала купеобразный кроссовер для России. Машина, которую поклонники марки знали, как FY11, получила имя Tugella. Его значение непонятно. Но наиболее популярная версия гласит, что это название южноафриканского водопада, которое, впрочем, в оригинале пишется с одной "l".

Из других подробностей, ставших известными благодаря обнародованному ОТТС, - наличие двух версий 2-литрового турбомотора. Одна выдает налогоемкие 199,9 л.с., а вторая - 238 л.с. То есть, столько, сколько и должно быть по задумке инженеров Geely.

Автомобиль с этим двигателем должен быть крайне динамичным. Тем более что машина будет не самой крупной. Ее размеры - 4605x1878x1643 мм при колесной базе 2700 мм. Это даже чуть меньше, чем у Haval F7x, не говоря уже о BMW X4, "убийцей" которого Tugella называют некоторые "горячие" поклонники марки. Немецкое кросс-купе почти на 150 мм длиннее и на 40 мм шире.

Сочетаться двигатель будет с классическим 8-диапазонным "автоматом" производства Aisin и передним и полным приводом. Руль работает с электроусилителем. Подвески независимые пружинные, спереди - Макферсон, сзади - "многорычажка". Тормозные механизмы всех колес - дисковые. Шины предусмотрены только низкопрофильные.

Ну и еще одна новость - привозить автомобили будут из Китая. По крайней мере, по данному ОТТС. Не исключено, что белорусский завод "БелДжи", если там надумают наладить сборку машин, получит свое Одобрение, которое позволит ему импортировать автомобили в Россию. Так, собственно, поступили в случае с кроссовером Coolray.

Кстати, для справки: платформа, на которой построен Coolray, - BMA - считается разработкой Geely. А вот CMA, ставшая основой для Tugella, создана в сотрудничестве с Volvo. Она, например, используется для кроссовера XC40. Мотор, кстати, тоже шведский, он есть в линейке Volvo. Правда, индексы у них разные.

Цены и комплектации Geely Tugella будут названы ближе к старту продаж. Дата пока не анонсирована, но ранее говорилось о том, что машина может выйти на рынок в России до конца третьего квартала.