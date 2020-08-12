Новости

В Петербурге почтили память экипажа подводного крейсера "Курск" 18:21
В Подмосковье от COVID-19 первыми будут привиты пенсионеры, врачи и учителя 18:19
Политолог: Организаторы выборов стали внимательнее относиться к кандидатам 17:55
Политологи отметили рост активности в ходе регистрации кандидатов на выборы 17:47
Между Петербургом и Самарой запустят скоростной поезд "Стриж" 17:38
В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет 17:37
Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛ 17:26
Археологи читают страницы исторических летописей Беларуси 17:21
В российском регионе начнут эксперимент по доставке грузов дронами 17:11
Россияне назвали самые ожидаемые фильмы года 17:11
Москва заняла 12 место в рейтинге городов по употреблению слов-паразитов 16:54
Вышел трейлер готического фэнтези Ренаты Литвиновой "Северный ветер" 16:46
В Подмосковье вандалы повредили около 30 каршеринговых машин 16:45
Москалькова предложила создать международный банк вакансий для молодежи 16:43
Специалисты отреставрировали найденный при строительстве ЦКАД-5 воинский шлем 16:27
Парк Северного речного вокзала готов на 80 процентов 16:18
Казахстан намерен возобновить полеты в Россию с 17 августа 16:14
Расчленившего аспирантку историка положительно охарактеризовали на работе 16:00
Кошка, плита и тонометр: Что забывают пассажиры в поездах 15:57
Поезд в Шотландии сошел с рельсов: есть жертвы 15:52
Лукашенко собрал совещание по защите конституционного строя 15:47
Белорусские шашистки вышли в финал онлайн-турнира Кубка наций 15:42
В Минстрое рассказали о предложениях по очистке рек Урал и Терек 15:26
Мурашко сообщил, когда сделает прививку от COVID-19 15:23
Милиция Беларуси открыла в Бресте огонь на поражение в целях самозащиты 15:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
12.08.2020 17:26
Рубрика: Спорт

Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛ

Текст: Максим Домчев

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме считает, что не нарушал правила на нападающем казанского "Рубина" Иване Игнатьеве в матче команд в рамках первого тура чемпионата России по футболу.

Фото: Алексей Насыров / РИА Новости
"Рубин" назвал судью Иванова лучшим игроком матча с "Локомотивом"

Встреча состоялась во вторник в Казани и завершилась победой желенодорожников со счетом 2:0. На 24-й минуте Игнатьев ворвался в штрафную соперника и упал после контакта с Гилерме, однако главный судья матча Сергей Иванов нарушения не усмотрел. Впоследствии главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий был удален со скамейке запасных из-за споров с арбитром, а по окончании игры подверг жесткой критике работу Иванова.

"Сложная игра вчера. И один эпизод, который все обсуждают, непростой и очень неоднозначный. Но если смотреть с этой точки зрения, становится ясно, что это не нарушение. Соперник, чувствуя, что потерял контроль над мячом, бросается на меня с риском нанесения травмы", - написал Гилерме на своей странице в Instagram.

В РФС пока не оценили данный эпизод, однако в СМИ ряд арбитров, в том числе голландец Бьорн Куйперс, не согласились с решением судьи Иванова.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Спортивные организации Футбольные клубы "Рубин" Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Мишустин поручил подготовить документы о продлении выплат медикам
ВОЗ: Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 миллионов
На Балтийском флоте почтили память погибших подводников "Курска"
Озвучены основные этапы реновации в Москве
Заседание по делу Ефремова отложено на 18 августа из-за его госпитализации
Избитый Широковым судья рассказал о своем самочувствии
Арбитра матча "Спартак" - "Сочи" отстранили от судейства