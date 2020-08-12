Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛ

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме считает, что не нарушал правила на нападающем казанского "Рубина" Иване Игнатьеве в матче команд в рамках первого тура чемпионата России по футболу.

Встреча состоялась во вторник в Казани и завершилась победой желенодорожников со счетом 2:0. На 24-й минуте Игнатьев ворвался в штрафную соперника и упал после контакта с Гилерме, однако главный судья матча Сергей Иванов нарушения не усмотрел. Впоследствии главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий был удален со скамейке запасных из-за споров с арбитром, а по окончании игры подверг жесткой критике работу Иванова.

"Сложная игра вчера. И один эпизод, который все обсуждают, непростой и очень неоднозначный. Но если смотреть с этой точки зрения, становится ясно, что это не нарушение. Соперник, чувствуя, что потерял контроль над мячом, бросается на меня с риском нанесения травмы", - написал Гилерме на своей странице в Instagram.

В РФС пока не оценили данный эпизод, однако в СМИ ряд арбитров, в том числе голландец Бьорн Куйперс, не согласились с решением судьи Иванова.