Госдума поможет разобраться с неготовностью ряда школ ввести горячее питание

Госдума продолжит контролировать ситуацию с обеспечением младших школьников горячим питанием, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании с правительством выразил недовольство тем, что четверть российских школ не готовы к организации горячего питания для младшеклассников. Он поручил проанализировать ситуацию и наметить пути решения этой проблемы.

- Депутаты должны не только знать о таких проблемах в своих избирательных округах, но и помогать их решать, - заявил Вячеслав Володин, которого цитирует пресс-служба ГД.

Он отметил, что депутаты ведут постоянный мониторинг подготовки нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию норм о бесплатном горячем питании для учащихся младших классов. Также проверяют готовность к этому регионов. Рабочая группа по парламентскому контролю за обеспечением бесплатным горячим питанием была создана при Комитете ГД по образованию и науке.

- Наша общая задача, чтобы в этом году школы получили финансирование, а дети с 1 по 4 классы - бесплатное качественное горячее питание, - подчеркнул спикер.

Он также напомнил, что парламентская комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований на своем последнем заседании уже одобрила выделение средств 58 регионам на эти цели. "После изменения критериев комиссия в кратчайшие сроки определится с выделением субсидий оставшимся регионам", - заявил Володин.

Как ранее заявил президенту премьер-министр Михаил Мишустин, решено изменить правила предоставления федеральных средств регионам на организацию горячего питания. Те регионы, которые ранее не могли претендовать на это, получат субсидию уже в этом году. Ее размер будет рассчитываться исходя из количества школ, которые полностью готовы предоставлять горячее питание, и числа учеников начальных классов. На эти цели, по расчетам кабмина, предстоит дополнительно выделить около 39 миллиардов рублей в течение трех лет.